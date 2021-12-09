В Україні можливі потужні землетруси





Про це в ефірі телемарафону розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера, - повідомляє



Він пояснив, що в Україні можливі землетруси, адже вона розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи. Сейсмолог додав, що землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити, що своєю чергою зумовлює накопичення енергії.



"Цей пояс утворився через те, що Євроазійська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому раніше чи пізніше там будуть землетруси", - сказав він.



Сейсмолог згадав зону Вранча, яка розташована в Румунії. Землетрус на цій сейсоактивній плиті можуть відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та на Закарпатті.



Нагадаємо, раніше професор, доктор геологічних наук, директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" Сергій Вижва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У НАН вважають, що рано чи пізно землетруси зачеплять усю територію України. Найпотужніші поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області.Про це в ефірі телемарафону розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера, - повідомляє ТСН Він пояснив, що в Україні можливі землетруси, адже вона розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи. Сейсмолог додав, що землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити, що своєю чергою зумовлює накопичення енергії."Цей пояс утворився через те, що Євроазійська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому раніше чи пізніше там будуть землетруси", - сказав він.Сейсмолог згадав зону Вранча, яка розташована в Румунії. Землетрус на цій сейсоактивній плиті можуть відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та на Закарпатті.Нагадаємо, раніше професор, доктор геологічних наук, директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" Сергій Вижва.

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