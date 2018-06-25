Волинянка купила в шахрая неіснуюче пальто

Волинянка купила в шахрая неіснуюче пальто
Всього за 1350 гривень волинянка купила пальто, яке її не зігріло
36-річна горохівчанка вирішила зробити собі обновку, але в магазин не пішла.

Підхоже пальто жінка облюбувала в соціальних мережах, - про це повідомляє газета "Волинь-нова".

За гарну річ продавець просив недорого, але всі 1350 гривень наполіг вислати наперед.

Отримавши гроші, вчинив так, як усі ошуканці: відгородився від жертви зоною недосяжності й тепер пропонує фейкове пальто іншим довірливим.

Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань за я 1 ст 190 КК України й закликають бути обачними.

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Теги: Інтернет, Волинь, Луцьк, Горохів, поліція, шахрай
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