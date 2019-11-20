На Волині легковик злетів з дороги та застряг

На волинській трасі автомобіль через ожеледицю злетів із дороги та застряг у болоті.Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.На автодорозі, що сполучає Ратне з Камінь-Каширським, біля села Лучичі у кювет з дороги злетів легковик і застряг у болоті. В автомобілі перебували двоє людей. І хоч, на щастя, вони не постраждали, та потребували допомоги.На місце події прибули рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне й за допомогою лебідки відбуксирували транспортний засіб на стійке дорожнє покриття.