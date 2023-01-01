Волинські правоохоронці розшукують 14-річного хлопця

Волинські правоохоронці розшукують 14-річного хлопця
Володимирська поліція встановлює місцезнаходження 14-річного Артема Прогонюка із села Красностав Оваднівської громади.

Відомо, що підліток 11-го лютого близько 15 години пішов з місця свого проживання в невідомому напрямку, - пише БУГ.

На вигляд хлопцю близько 13-14 років, худорлявої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см. Був одягнений в спортивні штани по боках із сірими смугами, взуття — чорні уггі, на голові шапка синьо-жовтого кольору з балабончиком та наявний напис “міньйони” з зображенням даних персонажів.

Якщо вам відома будь-яка інформація, звертайтеся за номерами телефонів: 063 466 10 66; 050 207 72 00 або 102.
Волинські правоохоронці розшукують 14-річного хлопця

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Теги: Волинь, розшук
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