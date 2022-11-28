На Волині п'яний водій збив на тротуарі двох дівчат. ФОТО

На Волині п'яний водій збив на тротуарі двох дівчат. ФОТО
33-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Hyundai Santa Fe у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на двох дівчат, віком 15 та 16 років.

Пригода трапилася 11 лютого, близько 21 години по вулиці Володимирській, - повідомляє поліція Волині.

Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння на місці, «Драгер» показав 1,13 проміле алкоголю в крові.
На Волині п'яний водій збив на тротуарі двох дівчат. ФОТО

Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення травматології Ковельського МТМО.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
На Волині п'яний водій збив на тротуарі двох дівчат. ФОТО

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
На Волині п'яний водій збив на тротуарі двох дівчат. ФОТО

Водієві загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, поліція, Ковель
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