На Волині п'яний водій збив на тротуарі двох дівчат. ФОТО
Сьогодні, 12:04
33-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Hyundai Santa Fe у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на двох дівчат, віком 15 та 16 років.
Пригода трапилася 11 лютого, близько 21 години по вулиці Володимирській, - повідомляє поліція Волині.
Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння на місці, «Драгер» показав 1,13 проміле алкоголю в крові.
Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення травматології Ковельського МТМО.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Водієві загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває.
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Пригода трапилася 11 лютого, близько 21 години по вулиці Володимирській, - повідомляє поліція Волині.
Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння на місці, «Драгер» показав 1,13 проміле алкоголю в крові.
Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення травматології Ковельського МТМО.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Водієві загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває.
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