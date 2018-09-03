На Волині в палаючій хаті знайшли тіло чоловіка





Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.



О 02:50 рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та вогнеборці трох місцевих пожежних команд довколишніх населених пунктів ліквідували горіння в дерев'яному будинку в селі Мала Осниця Луцького району. В осередку пожежі виявлено тіло 64-річного чоловіка



За попередніми даними, горіння спричинили недоліки конструкції димаря пічного опалення. Обставини загибелі людини з'ясовуються.



На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі у селі Заліси та дерев'яного гаража в смт Турійськ. В обох випадках, за попередніми даними, горіння спричинене коротким замиканням електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вночі 12 лютого зафікусували три пожежі у Луцькому та Ковельському районах.Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.О 02:50 рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та вогнеборці трох місцевих пожежних команд довколишніх населених пунктів ліквідували горіння в дерев'яному будинку в селі Мала Осниця Луцького району. В осередку пожежі виявлено тіло 64-річного чоловікаЗа попередніми даними, горіння спричинили недоліки конструкції димаря пічного опалення. Обставини загибелі людини з'ясовуються.На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі у селі Заліси та дерев'яного гаража в смт Турійськ. В обох випадках, за попередніми даними, горіння спричинене коротким замиканням електромережі.

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