На Волині в палаючій хаті знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:42
На Волині вночі 12 лютого зафікусували три пожежі у Луцькому та Ковельському районах.
Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.
О 02:50 рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та вогнеборці трох місцевих пожежних команд довколишніх населених пунктів ліквідували горіння в дерев'яному будинку в селі Мала Осниця Луцького району. В осередку пожежі виявлено тіло 64-річного чоловіка
За попередніми даними, горіння спричинили недоліки конструкції димаря пічного опалення. Обставини загибелі людини з'ясовуються.
На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі у селі Заліси та дерев'яного гаража в смт Турійськ. В обох випадках, за попередніми даними, горіння спричинене коротким замиканням електромережі.
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Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.
О 02:50 рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та вогнеборці трох місцевих пожежних команд довколишніх населених пунктів ліквідували горіння в дерев'яному будинку в селі Мала Осниця Луцького району. В осередку пожежі виявлено тіло 64-річного чоловіка
За попередніми даними, горіння спричинили недоліки конструкції димаря пічного опалення. Обставини загибелі людини з'ясовуються.
На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі у селі Заліси та дерев'яного гаража в смт Турійськ. В обох випадках, за попередніми даними, горіння спричинене коротким замиканням електромережі.
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