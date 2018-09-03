На Волині в палаючій хаті знайшли тіло чоловіка

На Волині в палаючій хаті знайшли тіло чоловіка
На Волині вночі 12 лютого зафікусували три пожежі у Луцькому та Ковельському районах.

Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.

О 02:50 рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та вогнеборці трох місцевих пожежних команд довколишніх населених пунктів ліквідували горіння в дерев'яному будинку в селі Мала Осниця Луцького району. В осередку пожежі виявлено тіло 64-річного чоловіка

За попередніми даними, горіння спричинили недоліки конструкції димаря пічного опалення. Обставини загибелі людини з'ясовуються.

На Ковельщині рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі у селі Заліси та дерев'яного гаража в смт Турійськ. В обох випадках, за попередніми даними, горіння спричинене коротким замиканням електромережі.

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Теги: пожежа, смерть, Волинь, ДСНС
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