Українські воїни за добу знищили 900 росіян, 13 танків та 14 одиниць автомобільної техніки





Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3280 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,

артилерійських систем – 2287 (+17) од,

РСЗВ – 465 (+2) од,

засоби ППО ‒ 234 (+0) од,

літаків – 296 (+1) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),

крилаті ракети ‒ 857 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські воїни завдали втрат російській окупаційній армії. Росіяни втратили 900 солдат, 13 танків, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:особового складу близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,танків ‒ 3280 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,артилерійських систем – 2287 (+17) од,РСЗВ – 465 (+2) од,засоби ППО ‒ 234 (+0) од,літаків – 296 (+1) од,гелікоптерів – 286 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),крилаті ракети ‒ 857 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

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