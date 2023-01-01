Українські воїни за добу знищили 900 росіян, 13 танків та 14 одиниць автомобільної техніки

Українські воїни за добу знищили 900 росіян, 13 танків та 14 одиниць автомобільної техніки
За минулу добу українські воїни завдали втрат російській окупаційній армії. Росіяни втратили 900 солдат, 13 танків, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3280 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
артилерійських систем – 2287 (+17) од,
РСЗВ – 465 (+2) од,
засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
літаків – 296 (+1) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
крилаті ракети ‒ 857 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 215 (+1).

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Теги: Україна, війна
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