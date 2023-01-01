Українські воїни за добу знищили 900 росіян, 13 танків та 14 одиниць автомобільної техніки
Сьогодні, 10:00
За минулу добу українські воїни завдали втрат російській окупаційній армії. Росіяни втратили 900 солдат, 13 танків, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3280 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
артилерійських систем – 2287 (+17) од,
РСЗВ – 465 (+2) од,
засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
літаків – 296 (+1) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
крилаті ракети ‒ 857 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 215 (+1).
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 137780 (+900) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3280 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
артилерійських систем – 2287 (+17) од,
РСЗВ – 465 (+2) од,
засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
літаків – 296 (+1) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
крилаті ракети ‒ 857 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 215 (+1).
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