Курс валют у Луцьку 12 лютого

Курс валют у Луцьку 12 лютого
12 лютого готівковий курс долара становить 39.93, продають його за 40.14.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.50, а продають за – 42.68.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, курс валют
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські воїни за добу знищили 900 росіян, 13 танків та 14 одиниць автомобільної техніки
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 12 лютого
Сьогодні, 09:30
Ситуація на Волинському та інших напрямках: зведення Генштабу
Сьогодні, 09:00
Світла буде більше: в Україні запрацювали два блоки на АЕС
Сьогодні, 08:00
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тисяч людей
Сьогодні, 06:12
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 15 січня Курс валют у Луцьку 15 січня
15 січень, 09:32
Курс валют у Луцьку 8 січня Курс валют у Луцьку 8 січня
08 січень, 09:10
Курс валют у Луцьку 11 вересня Курс валют у Луцьку 11 вересня
11 вересень, 2022, 09:26
Курс валют у Луцьку 17 липня Курс валют у Луцьку 17 липня
17 липень, 2022, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські воїни за добу знищили 900 росіян, 13 танків та 14 одиниць автомобільної техніки
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 12 лютого
Сьогодні, 09:30
 0
Ситуація на Волинському та інших напрямках: зведення Генштабу
Сьогодні, 09:00
 0
Світла буде більше: в Україні запрацювали два блоки на АЕС
Сьогодні, 08:00
 0
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тисяч людей
Сьогодні, 06:12
 0
Медіа
відео
1/8