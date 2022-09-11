Курс валют у Луцьку 12 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 42.50, а продають за – 42.68.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 лютого готівковий курс долара становить 39.93, продають його за 40.14.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.50, а продають за – 42.68.Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,00.

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