Світла буде більше: в Україні запрацювали два блоки на АЕС





Про це 11 лютого повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, – пише



«Учора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливостях передачі. Але сьогодні шляхом запуску енергоблоків ми суттєво зменшуємо дефіцит в системи. Відповідно, це вплине на тривалість відключень», – розповів Галущенко.



Тепер в енергосистемі України працюють усі девʼять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені.



Голова Рівненської області Віталій Коваль у себе в телеграм-каналі повідомив, що ідеться про Рівненську АЕС, яка відтепер працює на максимальній потужності.



За словами Галущенко, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії.



«Є декілька треків. Перше – це ремонти того, що пошкоджено. Далі дивимось на можливість використовувати те устаткування, яке було законсервоване. Наступне, безумовно – децентралізація енергосистеми. Це ціла низка різнопланових рішень, які вже активно реалізуються», – пояснив він.



Зокрема, Міненерго планує диверсифікувати можливість виробляти електроенергію на газотурбінному устаткуванні.



«Цей процес вже відбувається. Важлива річ – імпорт електроенергії, можливість його збільшити до максимальних обсягів», – зауважив Галущенко.



Міністр зазначив, що сподівається на технічне збільшення імпорту електроенергії з ЄС до України до 2 гігават.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одній з атомних електростанцій України запустили одразу два енергоблоки – це додаткові 1 220 МВт до потужностей енергосистеми. Ці блоки були на ремонті, який тривав 38 діб.Про це 11 лютого повідомив міністр енергетикив ефірі телемарафону, – пише Суспільне. «Учора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливостях передачі. Але сьогодні шляхом запуску енергоблоків ми суттєво зменшуємо дефіцит в системи. Відповідно, це вплине на тривалість відключень», – розповів Галущенко.Тепер в енергосистемі України працюють усі девʼять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені.Голова Рівненської областіу себе в телеграм-каналі повідомив, що ідеться про Рівненську АЕС, яка відтепер працює на максимальній потужності.За словами Галущенко, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії.«Є декілька треків. Перше – це ремонти того, що пошкоджено. Далі дивимось на можливість використовувати те устаткування, яке було законсервоване. Наступне, безумовно – децентралізація енергосистеми. Це ціла низка різнопланових рішень, які вже активно реалізуються», – пояснив він.Зокрема, Міненерго планує диверсифікувати можливість виробляти електроенергію на газотурбінному устаткуванні.«Цей процес вже відбувається. Важлива річ – імпорт електроенергії, можливість його збільшити до максимальних обсягів», – зауважив Галущенко.Міністр зазначив, що сподівається на технічне збільшення імпорту електроенергії з ЄС до України до 2 гігават.

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