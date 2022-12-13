Світла буде більше: в Україні запрацювали два блоки на АЕС
Сьогодні, 08:00
На одній з атомних електростанцій України запустили одразу два енергоблоки – це додаткові 1 220 МВт до потужностей енергосистеми. Ці блоки були на ремонті, який тривав 38 діб.
Про це 11 лютого повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, – пише Суспільне.
«Учора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливостях передачі. Але сьогодні шляхом запуску енергоблоків ми суттєво зменшуємо дефіцит в системи. Відповідно, це вплине на тривалість відключень», – розповів Галущенко.
Тепер в енергосистемі України працюють усі девʼять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені.
Голова Рівненської області Віталій Коваль у себе в телеграм-каналі повідомив, що ідеться про Рівненську АЕС, яка відтепер працює на максимальній потужності.
За словами Галущенко, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії.
«Є декілька треків. Перше – це ремонти того, що пошкоджено. Далі дивимось на можливість використовувати те устаткування, яке було законсервоване. Наступне, безумовно – децентралізація енергосистеми. Це ціла низка різнопланових рішень, які вже активно реалізуються», – пояснив він.
Зокрема, Міненерго планує диверсифікувати можливість виробляти електроенергію на газотурбінному устаткуванні.
«Цей процес вже відбувається. Важлива річ – імпорт електроенергії, можливість його збільшити до максимальних обсягів», – зауважив Галущенко.
Міністр зазначив, що сподівається на технічне збільшення імпорту електроенергії з ЄС до України до 2 гігават.
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Про це 11 лютого повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, – пише Суспільне.
«Учора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливостях передачі. Але сьогодні шляхом запуску енергоблоків ми суттєво зменшуємо дефіцит в системи. Відповідно, це вплине на тривалість відключень», – розповів Галущенко.
Тепер в енергосистемі України працюють усі девʼять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені.
Голова Рівненської області Віталій Коваль у себе в телеграм-каналі повідомив, що ідеться про Рівненську АЕС, яка відтепер працює на максимальній потужності.
За словами Галущенко, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії.
«Є декілька треків. Перше – це ремонти того, що пошкоджено. Далі дивимось на можливість використовувати те устаткування, яке було законсервоване. Наступне, безумовно – децентралізація енергосистеми. Це ціла низка різнопланових рішень, які вже активно реалізуються», – пояснив він.
Зокрема, Міненерго планує диверсифікувати можливість виробляти електроенергію на газотурбінному устаткуванні.
«Цей процес вже відбувається. Важлива річ – імпорт електроенергії, можливість його збільшити до максимальних обсягів», – зауважив Галущенко.
Міністр зазначив, що сподівається на технічне збільшення імпорту електроенергії з ЄС до України до 2 гігават.
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