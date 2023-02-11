Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тисяч людей





Про це повідомляє Daily Sabah, з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, пише



Згідно зі словами Ердогана, У Туреччині підтверджено, що 21 848 осіб загинули в результаті нещодавнього стихійного лиха, а 80 104 особи отримали поранення.



При цьому, у сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 осіб, пише ВВС, в результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 401.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на суботу, 11 лютого, кількість загиблих в Туреччині та сусідній Сирії в результаті потужних землетрусів, що сталися в понеділок, 6 лютого, перевищила 25 000.Про це повідомляє Daily Sabah, з посиланням на заяву президента Туреччини, пише Слово і Діло. Згідно зі словами Ердогана, У Туреччині підтверджено, що 21 848 осіб загинули в результаті нещодавнього стихійного лиха, а 80 104 особи отримали поранення.При цьому, у сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 осіб, пише ВВС, в результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 401.

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