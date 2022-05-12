У Нововолинську релігійна громада хоче перейти до ПЦУ. ВІДЕО





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Збори відбулися 11 лютого біля Свято-Вознесенського храму на 15 мікрорайоні.



Отець Віктор Мельник не прийшов на збори, але більше сотні прихожан проголосували за перехід, який відбувся біля Свято-Вознесенського храму на 15-му мікрорайоні. Ця подія є результатом переходу парафій філії РПЦ (УПЦ МП) до ПЦУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську прихожани зібрались на зборах, щоб проголосувати за перехід їхньої громади до Православної церкви України.Про це повідомляє Буг Збори відбулися 11 лютого біля Свято-Вознесенського храму на 15 мікрорайоні.Отецьне прийшов на збори, але більше сотні прихожан проголосували за перехід, який відбувся біля Свято-Вознесенського храму на 15-му мікрорайоні. Ця подія є результатом переходу парафій філії РПЦ (УПЦ МП) до ПЦУ.

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