У Нововолинську релігійна громада хоче перейти до ПЦУ. ВІДЕО
Сьогодні, 03:32
У Нововолинську прихожани зібрались на зборах, щоб проголосувати за перехід їхньої громади до Православної церкви України.
Про це повідомляє Буг.
Збори відбулися 11 лютого біля Свято-Вознесенського храму на 15 мікрорайоні.
Отець Віктор Мельник не прийшов на збори, але більше сотні прихожан проголосували за перехід, який відбувся біля Свято-Вознесенського храму на 15-му мікрорайоні. Ця подія є результатом переходу парафій філії РПЦ (УПЦ МП) до ПЦУ.
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Про це повідомляє Буг.
Збори відбулися 11 лютого біля Свято-Вознесенського храму на 15 мікрорайоні.
Отець Віктор Мельник не прийшов на збори, але більше сотні прихожан проголосували за перехід, який відбувся біля Свято-Вознесенського храму на 15-му мікрорайоні. Ця подія є результатом переходу парафій філії РПЦ (УПЦ МП) до ПЦУ.
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