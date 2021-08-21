Як на Волині гвардійці працюють з дронами
Сьогодні, 01:00
Волинські гвардійці підкорюють небо, для того, аби захистити регіон і важливі об’єкти від ворога.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
«Квадрокоптери – незамінний засіб на цій війні, як для розвідки, так і для коригування артилерії, пошуку ДРГ, – каже оператор БПЛА старший солдат Павло. – Щоб упевнено керувати дроном, необхідна регулярна практика. Ми налаштовуємо дрони під себе, вчимося відчувати їх».
Гвардієць постійно вдосконалює навички керування «пташкою», щоб точно виконувати маневри, а головне – не втратити апарат, уберегти від небажаних зіткнень.
«Просто люблю небо», – так каже оператор БПЛА старший солдат Тарас про те, чому обрав цю спеціальність. Свій дрон гвардієць називає «Журавлем».
«Аеророзвідка ще й дозволяє зберегти людські життя, бо дає можливість не посилати в розвідку особовий склад. Також дрони допомагають в управлінні підрозділами. Наприклад, командири можуть на командному пункті відстежувати, що відбувається в полі, де працює взвод», – додає Тарас.
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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
«Квадрокоптери – незамінний засіб на цій війні, як для розвідки, так і для коригування артилерії, пошуку ДРГ, – каже оператор БПЛА старший солдат Павло. – Щоб упевнено керувати дроном, необхідна регулярна практика. Ми налаштовуємо дрони під себе, вчимося відчувати їх».
Гвардієць постійно вдосконалює навички керування «пташкою», щоб точно виконувати маневри, а головне – не втратити апарат, уберегти від небажаних зіткнень.
«Просто люблю небо», – так каже оператор БПЛА старший солдат Тарас про те, чому обрав цю спеціальність. Свій дрон гвардієць називає «Журавлем».
«Аеророзвідка ще й дозволяє зберегти людські життя, бо дає можливість не посилати в розвідку особовий склад. Також дрони допомагають в управлінні підрозділами. Наприклад, командири можуть на командному пункті відстежувати, що відбувається в полі, де працює взвод», – додає Тарас.
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