Як на Волині гвардійці працюють з дронами





Про це



«Квадрокоптери – незамінний засіб на цій війні, як для розвідки, так і для коригування артилерії, пошуку ДРГ, – каже оператор БПЛА старший солдат Павло. – Щоб упевнено керувати дроном, необхідна регулярна практика. Ми налаштовуємо дрони під себе, вчимося відчувати їх».



Гвардієць постійно вдосконалює навички керування «пташкою», щоб точно виконувати маневри, а головне – не втратити апарат, уберегти від небажаних зіткнень.



«Просто люблю небо», – так каже оператор БПЛА старший солдат Тарас про те, чому обрав цю спеціальність. Свій дрон гвардієць називає «Журавлем».



«Аеророзвідка ще й дозволяє зберегти людські життя, бо дає можливість не посилати в розвідку особовий склад. Також дрони допомагають в управлінні підрозділами. Наприклад, командири можуть на командному пункті відстежувати, що відбувається в полі, де працює взвод», – додає Тарас.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські гвардійці підкорюють небо, для того, аби захистити регіон і важливі об’єкти від ворога.Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.«Квадрокоптери – незамінний засіб на цій війні, як для розвідки, так і для коригування артилерії, пошуку ДРГ, – каже оператор БПЛА старший солдат. – Щоб упевнено керувати дроном, необхідна регулярна практика. Ми налаштовуємо дрони під себе, вчимося відчувати їх».Гвардієць постійно вдосконалює навички керування «пташкою», щоб точно виконувати маневри, а головне – не втратити апарат, уберегти від небажаних зіткнень.«Просто люблю небо», – так каже оператор БПЛА старший солдат Тарас про те, чому обрав цю спеціальність. Свій дрон гвардієць називає «Журавлем».«Аеророзвідка ще й дозволяє зберегти людські життя, бо дає можливість не посилати в розвідку особовий склад. Також дрони допомагають в управлінні підрозділами. Наприклад, командири можуть на командному пункті відстежувати, що відбувається в полі, де працює взвод», – додає Тарас.

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