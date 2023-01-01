Добрі новини від ВолиньPost за 11 лютого

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 11 лютого.У Луцькій художній школі побували волонтери із Сполучених Штатів Америки, зі штату Джорджія. Директор школи Віра Конська ознайомила гостей з діяльністю школи у час війни та презентувала творчий доробок обдарованих дітей. Волонтери висловили щире захоплення роботою мистецького закладу та реалізованими в ньому проєктами, поспілкувалися з учнями та викладачами, оглянули укриття, де відбуваються заняття під час повітряної тривоги.Світовий банк оголосив про новий проект вартістю 50 млн доларів щодо ремонту та відновлення транспортної мережі України для надання негайної гуманітарної допомоги та відновлення. Також грант покриє ремонт доріг для збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,танків ‒ 3267 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,артилерійських систем – 2270 (+19) од,РСЗВ – 463 (+0) од,засоби ППО ‒ 234 (+1) од,літаків – 295 (+0) од,гелікоптерів – 286 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),крилаті ракети ‒ 857 (+61),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 214 (+3).Російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України"Тоді як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні", — зазначив представник воєнної розвідки України.Андрій Черняк заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона "намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України".У Великій Британії ведуться дискусії про передачу Україні протикорабельних ракет Harpoon або ракет класу "повітря-поверхня" Storm Shadows. Видання повідомляє, що джерела в українському оборонному відомстві підтвердили, що Київ готовий використовувати ракети для удару по анексованому Криму.Ракети "Harpoon" коштують близько 1,2 мільйона фунтів стерлінгів кожна і мають максимальну дальність 240 кілометрів. Ракети Storm Shadow коштують близько 2,2 мільйона фунтів стерлінгів і можуть обстрілювати цілі на відстані до 560 км, хоча модифіковані версії для експорту мають значно меншу дальність.Наразі тривають переговори, щоб вирішити, скільки саме британських ракет дальнього радіусу дії може бути відправлено, попри попередні побоювання, що надання Україні можливості завдавати транскордонних ударів по Росії може призвести до ескалації конфлікту, зазначає видання.У суботу, 11 лютого, українські захисники збили ворожий літак у битві за Бахмут. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу. Прикордонники зазначили, що вірогідно це був штурмовик Су-25. Його вдалось збити із переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва.