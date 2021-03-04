Україна отримає від Світового банку 50 мільйонів доларів на ремонт та відновлення доріг

Україна отримає від Світового банку 50 мільйонів доларів на ремонт та відновлення доріг
Світовий банк оголосив про новий проект вартістю 50 млн доларів щодо ремонту та відновлення транспортної мережі України для надання негайної гуманітарної допомоги та відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Світового банку .

Також грант покриє ремонт доріг для збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів.

"Грантове фінансування цього проєкту забезпечується Трастовим фондом допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF), а додаткове фінансування в розмірі до 535 млн доларів має надійти найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

Проєкт "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевої взаємодії" (RELINC) допоможе відновити основні мости та залізниці для відновлення зв'язку з населенням і поліпшення транспортних зв'язків у західному напрямку для пом'якшення наслідків порушення судноплавства Чорним морем.

Зокрема, проєкт надасть підтримку в придбанні модульних мостів, обладнання та матеріалів для термінового ремонту пошкоджених автодоріг і залізничних ліній. Він також допоможе профінансувати придбання бортових вагонів і додаткового рухомого складу для розширення можливостей залізниці з перевезення вантажів у контейнерах.

Нагадаємо, в ході війни багато промислових підприємств України було пошкоджено або знищено, а ті, що залишилися, мають великі проблеми з оборотними коштами, попитом і логістикою. Це може призвести до повоєнної деіндустріалізації країни, і влада повинна вжити заходів.

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Теги: дороги, Світовий банк, гроші
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