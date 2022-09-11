На Волині в сільській бібліотеці збирають російські книги. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Піддубцівській бібліотеці збирають російськомовні книжки на утилізацію. Здані книги відправлять на макулатуру, зібрані гроші спрямують на потреби українських військових.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на завідувачку книгозбірні Світлану Драницьку.
Акцію з викорінення російської літератури започаткували у січні цього року. Про збір ворожої літератури повідомили на сторінці бібліотеки у соцмережі. До неї вже долучилися понад десять місцевих жителів.
"Читачі стали телефонувати: куди нести, коли нести, скільки нести. Найбільше літератури принесла Олена Гризіна, понад 60 книг. Хто несе 30 книжок, хто несе 50, а хто й – дві", – розповідає Світлана Драницька.
Жителька села Піддубці Луцького району Олена Щебетюк із сином-п’ятикласником Петром принесли російськомовні видання у місцеву бібліотеку. Таким чином долучилися до акції проти російської літератури. Каже, що книги, які принесла, їй прийшли у спадок, від чоловікового дядька.
Зі слів завідувачки Піддубцівської книгозбірні Світлани Драницької, у сільській бібліотеці довелося замінити майже 50% російськомовних видань.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на завідувачку книгозбірні Світлану Драницьку.
Акцію з викорінення російської літератури започаткували у січні цього року. Про збір ворожої літератури повідомили на сторінці бібліотеки у соцмережі. До неї вже долучилися понад десять місцевих жителів.
"Читачі стали телефонувати: куди нести, коли нести, скільки нести. Найбільше літератури принесла Олена Гризіна, понад 60 книг. Хто несе 30 книжок, хто несе 50, а хто й – дві", – розповідає Світлана Драницька.
Жителька села Піддубці Луцького району Олена Щебетюк із сином-п’ятикласником Петром принесли російськомовні видання у місцеву бібліотеку. Таким чином долучилися до акції проти російської літератури. Каже, що книги, які принесла, їй прийшли у спадок, від чоловікового дядька.
Зі слів завідувачки Піддубцівської книгозбірні Світлани Драницької, у сільській бібліотеці довелося замінити майже 50% російськомовних видань.
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