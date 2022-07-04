MONATIK показав, як давав концерт у бункері у прифронтовій зоні. ВІДЕО

Уродженець Луцька мультиартист Дмитро Монатик показав, як давав концерти у прифронтових містах для медиків, військових, працівників ДСНС.Відео співак виклав на своїй сторінці в інстаграмі.Протягом 2 днів MONATIK дав 6 концертів для військових та їх сімей, працівників ДСНС, волонтерів з гарячих точок, лікарів, працівників залізниці, освітян."За часів постійних масивних обстрілів і ракетних атак від держави-терориста Росії дуже важливо підтримувати одне одного. Разом ми намагалися подарувати гарні емоції та підтримати моральний дух українців. Дякую вам за те, що кожен щодня на своєму фронті! Разом ми наближаємо нашу перемогу! Сила в наших людях!" - написав Монатик.