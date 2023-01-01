Волинські ДСНСники шукають працівників: розповіли про вимоги і переваги

Підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області шукають працівників.Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.На службу цивільного захисту до підрозділів Головного управління ДСНС України у Волинській області шукають:- водія - сапера- водія - тракториста- водія - екскаваторника- водія - кухаря- громадянство України;- наявність повної загальної середньої освіти; досягнення 18-річного віку;- відсутність непогашеної судимості;- придатність до військової служби (наявність приписного посвідчення, військового квитка).- освіта відповідного напряму підготовки, стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, - не менше 1 року;- для водія-кухаря – професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки.- служба за контрактом;- грошове забезпечення від 17000 гривень;- безоплатне навчання з одержанням свідоцтва державного зразка про набуття відповідної робітничої професії;- відомче медичне обслуговування;- забезпечення речовим майном – форменим та спеціальним одягом;- оплачувані відпустки та перебування на лікуванні;- пенсійне забезпечення за спеціальним Законом при вислузі 25 років, з урахуванням служби в Збройних Силах та інших формуваннях правоохоронних органів.З питань прийому на службу (роботу) та актуальності вакансій звертатися до відділу персоналу Головного управління ДСНС України у Волинській області:(095)0508475, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6