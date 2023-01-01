Волинські ДСНСники шукають працівників: розповіли про вимоги і переваги

Волинські ДСНСники шукають працівників: розповіли про вимоги і переваги
Підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області шукають працівників.

Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.

На службу цивільного захисту до підрозділів Головного управління ДСНС України у Волинській області шукають:
- водія - сапера
- водія - тракториста
- водія - екскаваторника
- водія - кухаря

ВИМОГИ при прийомі на службу:
- громадянство України;
- наявність повної загальної середньої освіти; досягнення 18-річного віку;
- відсутність непогашеної судимості;
- придатність до військової служби (наявність приписного посвідчення, військового квитка).
- освіта відповідного напряму підготовки, стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, - не менше 1 року;
- для водія-кухаря – професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки.

ПЕРЕВАГИ для осіб, прийнятих на службу цивільного захисту:
- служба за контрактом;
- грошове забезпечення від 17000 гривень;
- безоплатне навчання з одержанням свідоцтва державного зразка про набуття відповідної робітничої професії;
- відомче медичне обслуговування;
- забезпечення речовим майном – форменим та спеціальним одягом;
- оплачувані відпустки та перебування на лікуванні;
- пенсійне забезпечення за спеціальним Законом при вислузі 25 років, з урахуванням служби в Збройних Силах та інших формуваннях правоохоронних органів.

З питань прийому на службу (роботу) та актуальності вакансій звертатися до відділу персоналу Головного управління ДСНС України у Волинській області:
(095)0508475, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6

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Теги: ДСНС, робота
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