Зловмисник вкрав із картки волинянка понад 4 тисячі

Зловмисник вкрав із картки волинянка понад 4 тисячі
Жителька села Брани Мар'янівської територіальної громади стала жертвою злодія.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

З картки жінки зникло 4400 гривень. Потерпіла негайно звернулася за допомогою до дільничного офіцера Мар’янівської територіальної громади Ігоря Мельничука.

Правоохоронці оперативно знайшли зловмисника. Викрадені кошти пвернули потерпілій.

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Теги: поліція, гроші, Брани
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