Зловмисник вкрав із картки волинянка понад 4 тисячі
Сьогодні, 02:17
Жителька села Брани Мар'янівської територіальної громади стала жертвою злодія.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
З картки жінки зникло 4400 гривень. Потерпіла негайно звернулася за допомогою до дільничного офіцера Мар’янівської територіальної громади Ігоря Мельничука.
Правоохоронці оперативно знайшли зловмисника. Викрадені кошти пвернули потерпілій.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
З картки жінки зникло 4400 гривень. Потерпіла негайно звернулася за допомогою до дільничного офіцера Мар’янівської територіальної громади Ігоря Мельничука.
Правоохоронці оперативно знайшли зловмисника. Викрадені кошти пвернули потерпілій.
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