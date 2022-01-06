Зловмисник вкрав із картки волинянка понад 4 тисячі





Про це повідомляє газета



З картки жінки зникло 4400 гривень. Потерпіла негайно звернулася за допомогою до дільничного офіцера Мар’янівської територіальної громади Ігоря Мельничука.



Правоохоронці оперативно знайшли зловмисника. Викрадені кошти пвернули потерпілій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Брани Мар'янівської територіальної громади стала жертвою злодія.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" З картки жінки зникло 4400 гривень. Потерпіла негайно звернулася за допомогою до дільничного офіцера Мар’янівської територіальної громадиПравоохоронці оперативно знайшли зловмисника. Викрадені кошти пвернули потерпілій.

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