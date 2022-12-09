Волонтери зі США відвідали художню школу в Луцьку

Волонтери зі США відвідали художню школу в Луцьку
У Луцькій художній школі побували волонтери із Сполучених Штатів Америки, зі штату Джорджія.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Директор школи Віра Конська ознайомила гостей з діяльністю школи у час війни та презентувала творчий доробок обдарованих дітей. Волонтери висловили щире захоплення роботою мистецького закладу та реалізованими в ньому проєктами, поспілкувалися з учнями та викладачами, оглянули укриття, де відбуваються заняття під час повітряної тривоги.
Волонтери зі США відвідали художню школу в Луцьку

Особливо їх зацікавили заходи з арт-терапії, що спрямовані на підтримку дітей та підлітків, зокрема тих, які знайшли захисток у Луцьку, рятуючись від війни. Висловили бажання підтримувати такі проєкти в майбутньому та в найближчому часі організувати благодійний аукціон живописних робіт учнів мистецького закладу в Атланті, а виручені кошти спрямувати на потреби ЗСУ.
Волонтери зі США відвідали художню школу в Луцьку
Волонтери зі США відвідали художню школу в Луцьку

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Теги: Луцьк, США
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