Волонтери зі США відвідали художню школу в Луцьку

У Луцькій художній школі побували волонтери із Сполучених Штатів Америки, зі штату Джорджія.Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.Директор школиознайомила гостей з діяльністю школи у час війни та презентувала творчий доробок обдарованих дітей. Волонтери висловили щире захоплення роботою мистецького закладу та реалізованими в ньому проєктами, поспілкувалися з учнями та викладачами, оглянули укриття, де відбуваються заняття під час повітряної тривоги.Особливо їх зацікавили заходи з арт-терапії, що спрямовані на підтримку дітей та підлітків, зокрема тих, які знайшли захисток у Луцьку, рятуючись від війни. Висловили бажання підтримувати такі проєкти в майбутньому та в найближчому часі організувати благодійний аукціон живописних робіт учнів мистецького закладу в Атланті, а виручені кошти спрямувати на потреби ЗСУ.