Україна офіційно попросила в Нідерландів винищувачі F-16
Сьогодні, 01:15
Україна подала до Нідерландів офіційний запит на постачання винищувачів F-16. Це підтвердила міністр оборони Кайса Оллонґрен.
Про це повідомляє NOS.
«Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками… І ми повинні серйозно подумати про наслідки, це не можна вирішити за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього», — сказала Оллонґрен.
Вона також зазначила, що перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, ЗСУ мають пройти відповідну підготовку.
До того ж літаки є системою оборони США, тому винищувачі F-16 Україна зможе отримати лише з дозволу США.
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Про це повідомляє NOS.
«Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками… І ми повинні серйозно подумати про наслідки, це не можна вирішити за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього», — сказала Оллонґрен.
Вона також зазначила, що перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, ЗСУ мають пройти відповідну підготовку.
До того ж літаки є системою оборони США, тому винищувачі F-16 Україна зможе отримати лише з дозволу США.
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