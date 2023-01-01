Добрі новини від ВолиньPost за 10 лютого
10 лютий, 23:34
Сьогодні позитивних новин бракує, але щось ми таки знайшли. Мусимо триматися і час від часу нагадувати собі, що світло завжди перемагає темряву!
Отож, сьогодні, 10 лютого, ми писали про таке:
В художньому музеї Луцька відбулася перша виставка від початку повномасштабної війни
Перша з часу повномасштабної війни виставка картин відкрилася в Художньому музеї Луцька. Про це розповіла журналістам завідувачка музею Зоя Навроцька.
Торік, 24 лютого всі полотна постійної експозиції запакували і перевезли до сховища, де вони досі зберігаються. Кілька місяців художній музей був зачинений для відвідувачів. Ця виставка, попри війну, приурочена ювілею – 50-тиліттю з часу відкриття Художнього музею у Луцьку.
Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах
До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами.
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
танків – 3258 (+3)
бойових броньованих машин – 6471 (+3)
артилерійських систем – 2251 (+7)
РСЗВ – 463 (+0)
засоби ППО – 233 (+1)
літаків – 295 (+0)
гелікоптерів – 286 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
крилаті ракети – 796 (+0)
кораблі/катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
спеціальна техніка – 211 (+0).
До «Гвардії наступу» подали заявки 450 волинян
Станом на 10 лютого 450 волинян подали заявки до новосформованих військових бригад "Гвардії наступу".
Аби подивитися сюжет, натисніть на заголовок
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб. Загальні бойові втрати Росії:
танків – 3258 (+3)
бойових броньованих машин – 6471 (+3)
артилерійських систем – 2251 (+7)
РСЗВ – 463 (+0)
засобів ППО – 233 (+1)
літаків – 295 (+0)
гелікоптерів – 286 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
крилатих ракет – 796 (+0)
кораблів/катерів – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
спеціальної техніки – 211 (+0).
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Отож, сьогодні, 10 лютого, ми писали про таке:
В художньому музеї Луцька відбулася перша виставка від початку повномасштабної війни
Перша з часу повномасштабної війни виставка картин відкрилася в Художньому музеї Луцька. Про це розповіла журналістам завідувачка музею Зоя Навроцька.
Торік, 24 лютого всі полотна постійної експозиції запакували і перевезли до сховища, де вони досі зберігаються. Кілька місяців художній музей був зачинений для відвідувачів. Ця виставка, попри війну, приурочена ювілею – 50-тиліттю з часу відкриття Художнього музею у Луцьку.
Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах
До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами.
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
танків – 3258 (+3)
бойових броньованих машин – 6471 (+3)
артилерійських систем – 2251 (+7)
РСЗВ – 463 (+0)
засоби ППО – 233 (+1)
літаків – 295 (+0)
гелікоптерів – 286 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
крилаті ракети – 796 (+0)
кораблі/катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
спеціальна техніка – 211 (+0).
До «Гвардії наступу» подали заявки 450 волинян
Станом на 10 лютого 450 волинян подали заявки до новосформованих військових бригад "Гвардії наступу".
Аби подивитися сюжет, натисніть на заголовок
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб. Загальні бойові втрати Росії:
танків – 3258 (+3)
бойових броньованих машин – 6471 (+3)
артилерійських систем – 2251 (+7)
РСЗВ – 463 (+0)
засобів ППО – 233 (+1)
літаків – 295 (+0)
гелікоптерів – 286 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
крилатих ракет – 796 (+0)
кораблів/катерів – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
спеціальної техніки – 211 (+0).
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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