Добрі новини від ВолиньPost за 10 лютого

Сьогодні позитивних новин бракує, але щось ми таки знайшли. Мусимо триматися і час від часу нагадувати собі, що світло завжди перемагає темряву!Отож, сьогодні,, ми писали про таке:Перша з часу повномасштабної війни виставка картин відкрилася в Художньому музеї Луцька. Про це розповіла журналістам завідувачка музеюТорік, 24 лютого всі полотна постійної експозиції запакували і перевезли до сховища, де вони досі зберігаються. Кілька місяців художній музей був зачинений для відвідувачів. Ця виставка, попри війну, приурочена ювілею – 50-тиліттю з часу відкриття Художнього музею у Луцьку.До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами.Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії:танків – 3258 (+3)бойових броньованих машин – 6471 (+3)артилерійських систем – 2251 (+7)РСЗВ – 463 (+0)засоби ППО – 233 (+1)літаків – 295 (+0)гелікоптерів – 286 (+1)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)крилаті ракети – 796 (+0)кораблі/катери – 18 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)спеціальна техніка – 211 (+0).Станом на 10 лютого 450 волинян подали заявки до новосформованих військових бригад "Гвардії наступу".Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб. Загальні бойові втрати Росії:танків – 3258 (+3)бойових броньованих машин – 6471 (+3)артилерійських систем – 2251 (+7)РСЗВ – 463 (+0)засобів ППО – 233 (+1)літаків – 295 (+0)гелікоптерів – 286 (+1)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)крилатих ракет – 796 (+0)кораблів/катерів – 18 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)спеціальної техніки – 211 (+0).