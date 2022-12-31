Де і коли на Волині відключатимуть світло 11 лютого
Сьогодні, 22:45
11 лютого НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 05:00 до 16:00 та з 19:00 до 24:00.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Величина доведеного ліміту на Волинь в суботу у середньому становить:
- 39% з 00:00 до 05:00;
- 58% з 16:00 до 19:00.
З 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 19:00 енергетики просять орієнтуватись на прогнозовані години вимкнень згідно графіків погодинного відключення.
"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку з 00:00 до 05:00 може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із критично низьким рівнем доведеного ліміту та високою імовірністю його перевищення, що не допускається", - йдеться у дописі.
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ
Застосування графіків погодинного відключення у інший час доби можливе у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Величина доведеного ліміту на Волинь в суботу у середньому становить:
- 39% з 00:00 до 05:00;
- 58% з 16:00 до 19:00.
З 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 19:00 енергетики просять орієнтуватись на прогнозовані години вимкнень згідно графіків погодинного відключення.
"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку з 00:00 до 05:00 може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із критично низьким рівнем доведеного ліміту та високою імовірністю його перевищення, що не допускається", - йдеться у дописі.
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ
Застосування графіків погодинного відключення у інший час доби можливе у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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