Де і коли на Волині відключатимуть світло 11 лютого





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



Величина доведеного ліміту на Волинь в суботу у середньому становить:

- 39% з 00:00 до 05:00;

- 58% з 16:00 до 19:00.



З 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 19:00 енергетики просять орієнтуватись на прогнозовані години вимкнень згідно графіків погодинного відключення.



"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку з 00:00 до 05:00 може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із критично низьким рівнем доведеного ліміту та високою імовірністю його перевищення, що не допускається", - йдеться у дописі.



Ознайомитись із графіками можна за



Застосування графіків погодинного відключення у інший час доби можливе у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.



Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 лютого НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 05:00 до 16:00 та з 19:00 до 24:00.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Величина доведеного ліміту на Волинь в суботу у середньому становить:- 39% з 00:00 до 05:00;- 58% з 16:00 до 19:00.З 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 19:00 енергетики просять орієнтуватись на прогнозовані години вимкнень згідно графіків погодинного відключення."Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення/увімкнення згідно графіку з 00:00 до 05:00 може відрізнятись у межах 30-40 хвилин від заявленого у зв’язку із критично низьким рівнем доведеного ліміту та високою імовірністю його перевищення, що не допускається", - йдеться у дописі.Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ Застосування графіків погодинного відключення у інший час доби можливе у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію