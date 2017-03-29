Лучанин проплив кілометр крижаною водою Стиру. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Лучанин Андрій Муміч проплив у крижаній воді Стиру один кілометр.
Як плавець готувався до запливу, про складнощі та мацйбутні цілі - у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
До цього запливу лучанин готувався понад 2 роки: щодня фізичні навантаження, моржування та гартування.
Андрій проплив вільним стилем в крижаній воді від вулиці Замкової до будинку Голованя без використання гідрокостюма. На той час на вулиці була мінусова температура. За таких погодніх умов для непідготовленої людини переохолодження гарантовано.
«Останні 200 метрів я допливав у своєрідному трансі. Я почав із вільного стилю, а на останніх 200 метрах я почав втрачати орієнтацію в просторі. Тож я перейшов на брас, тому що міг так більше контролювати», – розповідає чоловік.
Головне – дисципліна, – переконує Андрій Муміч. Адже тільки так можна дійти до поставленої цілі.
Лучанин уже багато років загартовується. Тому один кілометр, наголошує, – це зовсім не межа. Тож далі у лучанина – цілі амбітніші: довші дистанції та інші водойми.
Як плавець готувався до запливу, про складнощі та мацйбутні цілі - у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
До цього запливу лучанин готувався понад 2 роки: щодня фізичні навантаження, моржування та гартування.
Андрій проплив вільним стилем в крижаній воді від вулиці Замкової до будинку Голованя без використання гідрокостюма. На той час на вулиці була мінусова температура. За таких погодніх умов для непідготовленої людини переохолодження гарантовано.
«Останні 200 метрів я допливав у своєрідному трансі. Я почав із вільного стилю, а на останніх 200 метрах я почав втрачати орієнтацію в просторі. Тож я перейшов на брас, тому що міг так більше контролювати», – розповідає чоловік.
Головне – дисципліна, – переконує Андрій Муміч. Адже тільки так можна дійти до поставленої цілі.
Лучанин уже багато років загартовується. Тому один кілометр, наголошує, – це зовсім не межа. Тож далі у лучанина – цілі амбітніші: довші дистанції та інші водойми.