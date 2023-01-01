Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах

Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах
До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну.

"Я висловив їм свою глибоку підтримку та віддав честь за мужність, виявлену протягом майже року", - додали міністр.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що в рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах
Сьогодні, 05:06
Волиняни обміняли вже 100 тисяч старих ламп розжарювання на енергоощадні
Сьогодні, 03:28
У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову
Сьогодні, 02:33
В художньому музеї Луцька відбулася перша виставка від початку повномасштабної війни
Сьогодні, 01:22
10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову
Сьогодні, 02:33
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні біля тисячі танків Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні біля тисячі танків
09 лютий, 22:15
Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО
09 лютий, 22:04
Яка ситуація на Волинському та іншому напрямках станом на 9 лютого Яка ситуація на Волинському та іншому напрямках станом на 9 лютого
09 лютий, 19:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах
Сьогодні, 05:06
 0
Волиняни обміняли вже 100 тисяч старих ламп розжарювання на енергоощадні
Сьогодні, 03:28
 0
У Кишиневі підтвердили, що Україна передала їм плани Кремля взяти під контроль Молдову
Сьогодні, 02:33
 0
В художньому музеї Луцька відбулася перша виставка від початку повномасштабної війни
Сьогодні, 01:22
 0
10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8