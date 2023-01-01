Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах
Сьогодні, 05:06
До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер.
"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну.
"Я висловив їм свою глибоку підтримку та віддав честь за мужність, виявлену протягом майже року", - додали міністр.
Зазначимо, що у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що в рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер.
"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну.
"Я висловив їм свою глибоку підтримку та віддав честь за мужність, виявлену протягом майже року", - додали міністр.
Зазначимо, що у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що в рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.
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