Завтра на Волині не вимикатимуть світло
Сьогодні, 21:25
У неділю, 12 лютого, графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.
Про це повідомляє «Волиньобленерего».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в неділю.
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє «Волиньобленерего».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в неділю.
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 11 лютого
Сьогодні, 23:34
На кордоні з Україною у Білорусі збудують новий полігон
Сьогодні, 22:51
Завтра на Волині не вимикатимуть світло
Сьогодні, 21:25
Погода у Луцьку на завтра, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа