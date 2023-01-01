Погода у Луцьку на завтра, 12 лютого

У неділю, 12 лютого, у Луцьку вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +3°.12 лютого відзначається Собор учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоуста. Погоду цього дня передвіщав місяць: якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру. А сильний вітер, у свою чергу, вказував на сиру погоду: “Вітер здійнявся — до сирого року”. Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів.