РФ перейшла до атаки дронами у вечірній час, – Повітряні сили





Про це в ефірі телемарафону на Юрій Ігнат.



"У тому й полягає зміна тактики застосування ударних БПЛА-камікадзе, це іранські "Шахеди-131" та 136, їх маркують як "Герань", "Герань-2". Було вечірнє застосування після 19-ї години, коли вони вилетіли з Азовського моря, зі східного узбережжя, звідки вони зараз зазвичай запускають. Ми бачили такі атаки лише у нічний час", — зазначив він.



Посадовець пояснив, що 10 лютого дрони застосували невдовзі після ракетних обстрілів.



"Вчора ж (10 лютого — ред.) ввечері побачили ми, що після масованих ракетних ударів почали атакувати й у вечірній час. Очевидно, побачили, що уражено, що ні, і вирішили завдати чергових ударів", — зауважив Юрій Ігнат.



При цьому під час вечірньої атаки українські військові збили 20 із 24 дронів. Також протиповітряна оборона знищила російські крилаті ракети Х-101.



"Робота успішна нашої ППО, Повітряних командувань "Схід", "Південь", "Центр" — треба фіксувати ці ураження і БПЛА, і ракет. Ми зараз опублікуємо ще останки ракет знайшли — це Х-101. Бо в Росії дуже сумніваються, що ми їх збиваємо. Тому ми будемо публікувати більше такого відео, знайдених доказів. будемо показувати, що нічого вони своїм ракетним терором не доб’ються", — сказав посадовець.



Він додав, що Україна та українці змогли пристосуватися до нових умов.



"Система наша пошкоджена, але вона вистояла. Українці терплять незручності, але вже пристосувалися. І ми будемо пристосовуватися до зміни їхньої тактики та стратегії. На кожне придумане є контрзахід", — підсумував Юрій Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові почали застосовувати дрони для атак на інфраструктуру України у вечірні години.Про це в ефірі телемарафону на Суспільному розповів речник Повітряних сил ЗСУ"У тому й полягає зміна тактики застосування ударних БПЛА-камікадзе, це іранські "Шахеди-131" та 136, їх маркують як "Герань", "Герань-2". Було вечірнє застосування після 19-ї години, коли вони вилетіли з Азовського моря, зі східного узбережжя, звідки вони зараз зазвичай запускають. Ми бачили такі атаки лише у нічний час", — зазначив він.Посадовець пояснив, що 10 лютого дрони застосували невдовзі після ракетних обстрілів."Вчора ж (10 лютого — ред.) ввечері побачили ми, що після масованих ракетних ударів почали атакувати й у вечірній час. Очевидно, побачили, що уражено, що ні, і вирішили завдати чергових ударів", — зауважив Юрій Ігнат.При цьому під час вечірньої атаки українські військові збили 20 із 24 дронів. Також протиповітряна оборона знищила російські крилаті ракети Х-101."Робота успішна нашої ППО, Повітряних командувань "Схід", "Південь", "Центр" — треба фіксувати ці ураження і БПЛА, і ракет. Ми зараз опублікуємо ще останки ракет знайшли — це Х-101. Бо в Росії дуже сумніваються, що ми їх збиваємо. Тому ми будемо публікувати більше такого відео, знайдених доказів. будемо показувати, що нічого вони своїм ракетним терором не доб’ються", — сказав посадовець.Він додав, що Україна та українці змогли пристосуватися до нових умов."Система наша пошкоджена, але вона вистояла. Українці терплять незручності, але вже пристосувалися. І ми будемо пристосовуватися до зміни їхньої тактики та стратегії. На кожне придумане є контрзахід", — підсумував Юрій Ігнат.

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