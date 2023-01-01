На кордоні з Україною у Білорусі збудують новий полігон
Сьогодні, 22:51
Цьогоріч Білорусь розпочне будівництво нового полігону та військового містечка у Гомельській області, що межує з Україною.
Про це пише «Уніан».
Як повідомляє проект «Motolko.Help», державна інвестиційна програма Білорусі на 2023 рік передбачає будівництво низки об'єктів військової інфраструктури.
Журналісти звернули особливу увагу на те, що у 2023 році Білорусь планує розпочати будівництво нового військового містечка та полігону у Гомельській області, що поблизу з Україною. На будівництво містечка та полігону, проект яких розрахований до 2027 року, планують витратити десятки мільйонів доларів.
Крім того, передбачено реконструкцію казарми у військовому містечку «Лунінець» та зведення пункту технічного обслуговування та ремонту у цьому ж військовому містечку.
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Про це пише «Уніан».
Як повідомляє проект «Motolko.Help», державна інвестиційна програма Білорусі на 2023 рік передбачає будівництво низки об'єктів військової інфраструктури.
Журналісти звернули особливу увагу на те, що у 2023 році Білорусь планує розпочати будівництво нового військового містечка та полігону у Гомельській області, що поблизу з Україною. На будівництво містечка та полігону, проект яких розрахований до 2027 року, планують витратити десятки мільйонів доларів.
Крім того, передбачено реконструкцію казарми у військовому містечку «Лунінець» та зведення пункту технічного обслуговування та ремонту у цьому ж військовому містечку.
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