12 лютого на Волині – жовтий рівень небезпечності

За даними Волинського центру з гідрометеорології, 12 лютого у Луцьку та Волинській області ожеледиця (рівень небезпечності – І, жовтий).Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області."Шановні водії, зважайте на небезпечні природні явища при плануванні маршрутів, будьте пильними за кермом", - повідомляють у волинських рятувальників.Пішоходам рекомендують одягати взуття з протектором і бути дуже уважними, переходячи дорогу, — через ожеледицю водії не завжди зможуть швидко загальмувати.