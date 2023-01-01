12 лютого на Волині – жовтий рівень небезпечності

12 лютого на Волині – жовтий рівень небезпечності
За даними Волинського центру з гідрометеорології, 12 лютого у Луцьку та Волинській області ожеледиця (рівень небезпечності – І, жовтий).

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

"Шановні водії, зважайте на небезпечні природні явища при плануванні маршрутів, будьте пильними за кермом", - повідомляють у волинських рятувальників.

Пішоходам рекомендують одягати взуття з протектором і бути дуже уважними, переходячи дорогу, — через ожеледицю водії не завжди зможуть швидко загальмувати.

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Теги: жовтий рівень небезпечності
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