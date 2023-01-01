12 лютого на Волині – жовтий рівень небезпечності
Сьогодні, 05:00
За даними Волинського центру з гідрометеорології, 12 лютого у Луцьку та Волинській області ожеледиця (рівень небезпечності – І, жовтий).
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
"Шановні водії, зважайте на небезпечні природні явища при плануванні маршрутів, будьте пильними за кермом", - повідомляють у волинських рятувальників.
Пішоходам рекомендують одягати взуття з протектором і бути дуже уважними, переходячи дорогу, — через ожеледицю водії не завжди зможуть швидко загальмувати.
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Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
"Шановні водії, зважайте на небезпечні природні явища при плануванні маршрутів, будьте пильними за кермом", - повідомляють у волинських рятувальників.
Пішоходам рекомендують одягати взуття з протектором і бути дуже уважними, переходячи дорогу, — через ожеледицю водії не завжди зможуть швидко загальмувати.
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