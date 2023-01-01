Із 13 лютого у Бахмут журналістів пускатимуть за спецперепустками





Про це повідомила



«До уваги журналістів, які планують працювати у м. Бахмут! З повагою і вдячністю ставимося до Вашої роботи з висвітлення злочинів російської окупаційної армії на Донеччині, але просимо звернути увагу на те, що з 13 лютого доступ до м. Бахмут можливий лише за спеціальними перепустками. Робота з отримання заявок на перепустки, їхньої видачі та подальшого вилучення після використання проводиться військовими та правоохоронцями спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією», – йдеться у повідомленні.



Адміністрація також оприлюднила алгоритм дій для представників ЗМІ, які планують працювати у Бахмуті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З понеділка, 13 лютого, в’їзд до Бахмуту на Донеччині буде обмежений, для представників медіа можливий лише за спеціальними перепустками.Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.«До уваги журналістів, які планують працювати у м. Бахмут! З повагою і вдячністю ставимося до Вашої роботи з висвітлення злочинів російської окупаційної армії на Донеччині, але просимо звернути увагу на те, що з 13 лютого доступ до м. Бахмут можливий лише за спеціальними перепустками. Робота з отримання заявок на перепустки, їхньої видачі та подальшого вилучення після використання проводиться військовими та правоохоронцями спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією», – йдеться у повідомленні.Адміністрація також оприлюднила алгоритм дій для представників ЗМІ, які планують працювати у Бахмуті.

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