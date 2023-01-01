Із 13 лютого у Бахмут журналістів пускатимуть за спецперепустками

Із 13 лютого у Бахмут журналістів пускатимуть за спецперепустками
З понеділка, 13 лютого, в’їзд до Бахмуту на Донеччині буде обмежений, для представників медіа можливий лише за спеціальними перепустками.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

«До уваги журналістів, які планують працювати у м. Бахмут! З повагою і вдячністю ставимося до Вашої роботи з висвітлення злочинів російської окупаційної армії на Донеччині, але просимо звернути увагу на те, що з 13 лютого доступ до м. Бахмут можливий лише за спеціальними перепустками. Робота з отримання заявок на перепустки, їхньої видачі та подальшого вилучення після використання проводиться військовими та правоохоронцями спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією», – йдеться у повідомленні.

Адміністрація також оприлюднила алгоритм дій для представників ЗМІ, які планують працювати у Бахмуті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спецперепусики, Бахмут, журналісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 12 лютого
12 лютий, 23:21
Із 13 лютого у Бахмут журналістів пускатимуть за спецперепустками
12 лютий, 22:25
На Волині експравоохоронець хотів вкрасти жіночу куртку і майже 5 тисяч
12 лютий, 21:28
Столтенберг залишитися генсеком НАТО на другий термін
12 лютий, 20:43
Схожі новини
Над Бахмутом прикордонники збили штурмовик, який прикривав ворожу піхоту Над Бахмутом прикордонники збили штурмовик, який прикривав ворожу піхоту
07 лютий, 12:17
Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр Окупаційні війська спрямували всі сили на оточення Бахмута, – Маляр
05 лютий, 07:00
«Якби я не зупинив собі кров, то навряд чи вижив»: історія волинянина, який отримав тяжкі поранення під Бахмутом «Якби я не зупинив собі кров, то навряд чи вижив»: історія волинянина, який отримав тяжкі поранення під Бахмутом
02 лютий, 15:20
Зеленський розповів, де йдуть найзапекліші бої Зеленський розповів, де йдуть найзапекліші бої
28 січень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 12 лютого
12 лютий, 23:21
 0
Із 13 лютого у Бахмут журналістів пускатимуть за спецперепустками
12 лютий, 22:25
 0
На Волині експравоохоронець хотів вкрасти жіночу куртку і майже 5 тисяч
12 лютий, 21:28
 0
Столтенберг залишитися генсеком НАТО на другий термін
12 лютий, 20:43
 0
Медіа
відео
1/8