13 лютого на Волині: гортаючи календар

13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають журналісти Оксана Вашкевич (на фото), Ярослав Гаврилюк та Аня Бліннікова.

Іменинники 13 лютого – Віктор, Євдокія, Іван, Микита, Никифор.

Окрім того, сьогодні відзначають Всесвітній день радіо.

Це свято є порівняно молодим, оскільки його вперше відзначили лише в 2012 році. А рішення про його запровадження ЮНЕСКО прийняло в 2011-му. Дата проведення обрана не випадкова — саме 13 лютого 1946 вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо міцного здоров’я, невичерпного натхнення та успіху у всіх починаннях.

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Теги: День народження, Луцьк
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