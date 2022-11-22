Резніков анонсував нові призначення в Міноборони: що відомо
Сьогодні, 01:00
Незабаром у структурі міністерства оборони України відбудуться кадрові зміни.
Про це у понеділок, 13 лютого, повідомив голова оборонного відомства Олексій Резніков.
За його словами, найближчим часом буде призначено нових заступників міністра оборони. Резніков вже подав відповідні документи на погодження.
Міністр упевнений, що це допоможе підвищити ефективність роботи відомства.
«Хочу поінформувати про низку актуальних рішень щодо кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони. Будуть нові заступники міністра. Документи на погодження я вже подав», – резюмував голова Міноборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у понеділок, 13 лютого, повідомив голова оборонного відомства Олексій Резніков.
За його словами, найближчим часом буде призначено нових заступників міністра оборони. Резніков вже подав відповідні документи на погодження.
Міністр упевнений, що це допоможе підвищити ефективність роботи відомства.
«Хочу поінформувати про низку актуальних рішень щодо кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони. Будуть нові заступники міністра. Документи на погодження я вже подав», – резюмував голова Міноборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Резніков анонсував нові призначення в Міноборони: що відомо
Сьогодні, 01:00
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про експрес для закоханих і колекцію прадавніх вишиванок: добрі новини від ВолиньPost за 13 лютого
13 лютий, 23:32
Льотчик KARAYA, який служив у Луцьку, знову сів за штурвал
13 лютий, 22:45
На Волині помер священник
13 лютий, 22:00
Медіа