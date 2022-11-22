Резніков анонсував нові призначення в Міноборони: що відомо

Резніков анонсував нові призначення в Міноборони: що відомо
Незабаром у структурі міністерства оборони України відбудуться кадрові зміни.

Про це у понеділок, 13 лютого, повідомив голова оборонного відомства Олексій Резніков.

За його словами, найближчим часом буде призначено нових заступників міністра оборони. Резніков вже подав відповідні документи на погодження.

Міністр упевнений, що це допоможе підвищити ефективність роботи відомства.

«Хочу поінформувати про низку актуальних рішень щодо кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони. Будуть нові заступники міністра. Документи на погодження я вже подав», – резюмував голова Міноборони.


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Теги: Резніков, МО
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