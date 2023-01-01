Зелена енергетика мінімізує блекаути – Зеленський





Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до інвесторів, під час зустрічі з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan, пише



«Після атак на енергетичну інфраструктуру ми побачили, що нам потрібно робити. Нам потрібна диверсифікація, ми розуміємо що відновлювана енергетика реально дає можливість виживати і заробляти», – сказав Зеленський.



«Якщо б вона була дуже розвинута, зараз би не було у росіян такого великого шансу зробити нам блекаути. Але тим не менш під час війни ми вже почали процес децентралізації енергетики», – підкреслив президент.



За його словами, держава прагне отримати великі інвестиції на будівництво сонячної та вітрової енергетики, в т.ч., щоб цю електроенергію постачати в країни ЄС. Тому Зеленський попросив інвесторів вкладати в цю галузь кошти



«Ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну і заробляли гроші», – підсумував Зеленський.



На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади – Міністерство енергетики, Комітет з питань енергетики у Верховній Раді та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.Про це заявив президент, звертаючись до інвесторів, під час зустрічі з командою топ-менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan, пише Главком «Після атак на енергетичну інфраструктуру ми побачили, що нам потрібно робити. Нам потрібна диверсифікація, ми розуміємо що відновлювана енергетика реально дає можливість виживати і заробляти», – сказав Зеленський.«Якщо б вона була дуже розвинута, зараз би не було у росіян такого великого шансу зробити нам блекаути. Але тим не менш під час війни ми вже почали процес децентралізації енергетики», – підкреслив президент.За його словами, держава прагне отримати великі інвестиції на будівництво сонячної та вітрової енергетики, в т.ч., щоб цю електроенергію постачати в країни ЄС. Тому Зеленський попросив інвесторів вкладати в цю галузь кошти«Ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну і заробляли гроші», – підсумував Зеленський.На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетикиУкраїна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки відповідальні органи влади – Міністерство енергетики, Комітет з питань енергетики у Верховній Раді та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) цілеспрямовано доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

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