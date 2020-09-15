На Волині невідомі незаконно зрізали 13 дерев





Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції у Волинській області.



На місце події інспектор викликав слідчо-оперативну групу та старосту села.



У ході обстеження території виявили 13 зрізаних пнів, діаметром 40-70 сантиметрів. Складений протокол огляду місця події.



Проводяться слідчі дії для встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 лютого, під час проведення природоохоронного заходу, на околиці села Боровне, Камінь-Каширської громади, держекоінспектор виявив самовільне зрізання 13 дерев породи сосна.Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції у Волинській області.На місце події інспектор викликав слідчо-оперативну групу та старосту села.У ході обстеження території виявили 13 зрізаних пнів, діаметром 40-70 сантиметрів. Складений протокол огляду місця події.Проводяться слідчі дії для встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

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