На Волині невідомі незаконно зрізали 13 дерев

На Волині невідомі незаконно зрізали 13 дерев
7 лютого, під час проведення природоохоронного заходу, на околиці села Боровне, Камінь-Каширської громади, держекоінспектор виявив самовільне зрізання 13 дерев породи сосна.

Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції у Волинській області.

На місце події інспектор викликав слідчо-оперативну групу та старосту села.

У ході обстеження території виявили 13 зрізаних пнів, діаметром 40-70 сантиметрів. Складений протокол огляду місця події.

Проводяться слідчі дії для встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

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Теги: Держекоінспекція, Волинь, дерева
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