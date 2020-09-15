На Волині невідомі незаконно зрізали 13 дерев
Сьогодні, 02:00
7 лютого, під час проведення природоохоронного заходу, на околиці села Боровне, Камінь-Каширської громади, держекоінспектор виявив самовільне зрізання 13 дерев породи сосна.
Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції у Волинській області.
На місце події інспектор викликав слідчо-оперативну групу та старосту села.
У ході обстеження території виявили 13 зрізаних пнів, діаметром 40-70 сантиметрів. Складений протокол огляду місця події.
Проводяться слідчі дії для встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.
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Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції у Волинській області.
На місце події інспектор викликав слідчо-оперативну групу та старосту села.
У ході обстеження території виявили 13 зрізаних пнів, діаметром 40-70 сантиметрів. Складений протокол огляду місця події.
Проводяться слідчі дії для встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.
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