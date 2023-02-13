У Туреччині після землетрусів знесуть місто і планують відбудувати заново





Про це повідомляє турецький телеканал NTV, пише



Виконуючий обов'язки губернатора Осман Білгін, що пошуково-рятувальні роботи в районах завалів тривають.



Через 160 годин після землетрусу 18-річний хлопець був врятований живим з-під завалів багатоквартирного будинку.



"Всі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять великий внесок. Тривають пошуково-рятувальні роботи під завалами в останніх 8 будинках в Нурдаґі", - сказав Білгін.



Він заявив, що Нурдагі буде повністю знесений і відбудований заново. "У нас є дім. Він буде відбудований", - сказав губернатор.



Нурдагі знаходиться в 45 км на захід від міста Газіантеп, там проживали понад 40 тисяч осіб. Землетрус магнітудою 7,8 стався 6 лютого в 6,5 км від міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місто Нурдагі в турецькій провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу , повністю знесуть і відбудують заново.Про це повідомляє турецький телеканал NTV, пише "Європейська правда". Виконуючий обов'язки губернатора, що пошуково-рятувальні роботи в районах завалів тривають.Через 160 годин після землетрусу 18-річний хлопець був врятований живим з-під завалів багатоквартирного будинку."Всі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять великий внесок. Тривають пошуково-рятувальні роботи під завалами в останніх 8 будинках в Нурдаґі", - сказав Білгін.Він заявив, що Нурдагі буде повністю знесений і відбудований заново. "У нас є дім. Він буде відбудований", - сказав губернатор.Нурдагі знаходиться в 45 км на захід від міста Газіантеп, там проживали понад 40 тисяч осіб. Землетрус магнітудою 7,8 стався 6 лютого в 6,5 км від міста.

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