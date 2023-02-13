Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000.

Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.

Станом на понеділок відомо про 31 643 загиблого в Туреччині та 3 581 у Сирії. Підтверджена загальна кількість сягнула 35 224.

Гуманітарна ситуація в Сирії катастрофічна. Завезти гуманітарну допомогу до постраждалого регіону, Ідлібу, можна лише за мандатом Ради безпеки ООН через один прикордонний пункт – Баб-аль-Хава.

Тривалий час в ООН чинили тиск щодо відкриття інших пунктів пропуску, щоб дістатися до Ідлібу, але Росія та Китай, які стверджують, що це підриває суверенітет режиму Башара Асада в Дамаску, виступили проти.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Раду Безпеки дозволити відкриття нових пунктів транскордонної допомоги між Туреччиною та Сирією, але поки незрозуміло, чи подолає це попередні заперечення.

Підземні поштовхи, що відбулися понад тиждень тому, призвели до катастрофічних руйнувань у Туреччині і Сирії, однак були відчутні і в інших країнах. Унаслідок землетрусу без осель залишилися мільйони людей. Україна відправила на допомогу Туреччині своїх рятувальників. Понад 80 українських фахівців допомагають із розбиранням руйнувань.

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Теги: Землетрус, Туреччина
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