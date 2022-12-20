У Луцьку хочуть продовжити графік роботи аптек

У Луцьку хочуть продовжити графік роботи аптек
Лучани скаржаться, що аптеки у місті зачиняють о 21 годині, і просять, аби графік роботи продовжили.

Про це сказав міський голова Луцька Ігор Поліщук під час оперативної наради у понеділок, 13 лютого.

«Люди просять, щоб аптеки працювали хоча би до 22–22:30. Проведіть роботу з керівниками та власниками аптечних мереж для того, щоби продовжити роботу. Сьогодні у нас комендантська година – до 00 год. Є можливість, аби хоч декілька аптек у кожному мікрорайоні працювали дещо довший період часу», – зазначив мер.

Нагадаємо, у Луцьку продовжать боротьбу із хаотичним рухом приміських маршруток.

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Теги: Аптека, Луцьк, графік роботи
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Коментарі 1
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Для чого? Аптечка основних ліків повинна бути і все. Але якщо барам можна то хай і аптеки будуть
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