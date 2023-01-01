Курс валют у Луцьку 14 лютого
Сьогодні, 09:00
14 лютого готівковий курс долара становить 39.90, продають його за 40.04.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.35, а продають за – 42.68.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.78, а продають за 8,94.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.35, а продають за – 42.68.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.78, а продають за 8,94.
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