Курс валют у Луцьку 14 лютого

Курс валют у Луцьку 14 лютого
14 лютого готівковий курс долара становить 39.90, продають його за 40.04.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.35, а продають за – 42.68.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.78, а продають за 8,94.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовий персонал Ірану бере безпосередню участь в ударах РФ по Україні, – ISW
Сьогодні, 09:15
Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 14 лютого
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для українців
Сьогодні, 08:11
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 11 лютого Курс валют у Луцьку 11 лютого
11 лютий, 09:30
Курс валют у Луцьку 10 лютого Курс валют у Луцьку 10 лютого
10 лютий, 09:05
Курс валют у Луцьку 9 лютого Курс валют у Луцьку 9 лютого
09 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку 8 лютого Курс валют у Луцьку 8 лютого
08 лютий, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оприлюднили відео аварії під Луцьком, де водій влетів у припарковані автомобілі на автомийці
Сьогодні, 09:37
 0
Військовий персонал Ірану бере безпосередню участь в ударах РФ по Україні, – ISW
Сьогодні, 09:15
 0
Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 14 лютого
Сьогодні, 09:00
 0
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
 0
Медіа
відео
1/8