Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для українців

Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для українців
Словацька Республіка термін дії тимчасового притулку для українців, які вимушено виїхали з України внаслідок повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Посвідчення «Тимчасовий притулок» (dočasné útočisko) терміном дії до 4 березня 2023 року автоматично залишатимуться дійсними до 4 березня 2024 року», - ідеться в повідомленні.

Проте якщо українці бажають, то вони можуть оновити своє посвідчення через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, скориставшись посиланням: portal.minv.sk.

У Мінреінтеграції нагадали, що статус тимчасового притулку дозволяє українцям працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також надає право на матеріальну допомогу в разі потреби.

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Теги: Словаччина, Україна
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