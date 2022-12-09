Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для українців
Сьогодні, 08:11
Словацька Республіка термін дії тимчасового притулку для українців, які вимушено виїхали з України внаслідок повномасштабної російської агресії.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Посвідчення «Тимчасовий притулок» (dočasné útočisko) терміном дії до 4 березня 2023 року автоматично залишатимуться дійсними до 4 березня 2024 року», - ідеться в повідомленні.
Проте якщо українці бажають, то вони можуть оновити своє посвідчення через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, скориставшись посиланням: portal.minv.sk.
У Мінреінтеграції нагадали, що статус тимчасового притулку дозволяє українцям працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також надає право на матеріальну допомогу в разі потреби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Посвідчення «Тимчасовий притулок» (dočasné útočisko) терміном дії до 4 березня 2023 року автоматично залишатимуться дійсними до 4 березня 2024 року», - ідеться в повідомленні.
Проте якщо українці бажають, то вони можуть оновити своє посвідчення через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, скориставшись посиланням: portal.minv.sk.
У Мінреінтеграції нагадали, що статус тимчасового притулку дозволяє українцям працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також надає право на матеріальну допомогу в разі потреби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 14 лютого
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для українців
Сьогодні, 08:11
Чому сняться кошмари та що з цим робити
Сьогодні, 06:10
Медіа