Словаччина продовжила термін дії тимчасового притулку для українців

Словацька Республіка термін дії тимчасового притулку для українців, які вимушено виїхали з України внаслідок повномасштабної російської агресії.Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.«Посвідчення «Тимчасовий притулок» (dočasné útočisko) терміном дії до 4 березня 2023 року автоматично залишатимуться дійсними до 4 березня 2024 року», - ідеться в повідомленні.Проте якщо українці бажають, то вони можуть оновити своє посвідчення через електронну службу Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, скориставшись посиланням: portal.minv.sk.У Мінреінтеграції нагадали, що статус тимчасового притулку дозволяє українцям працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також надає право на матеріальну допомогу в разі потреби.