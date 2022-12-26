У парках Луцька поліцію можна викликати без телефону спеціальними кнопками. ВІДЕО





Про це повідомляє 12 канал.



Як показує практика, є безліч випадків, коли люди не мають можливості покликати на допомогу або зателефонувати на лінію «102».



Кнопка працює цілодобово, підсвічується та контролюється відонаглядом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відвідувачі парків Луцька мають можливість викликати поліцію, просто натиснувши кнопку.Про це повідомляє 12 канал.Як показує практика, є безліч випадків, коли люди не мають можливості покликати на допомогу або зателефонувати на лінію «102».Кнопка працює цілодобово, підсвічується та контролюється відонаглядом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію