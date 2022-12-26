У парках Луцька поліцію можна викликати без телефону спеціальними кнопками. ВІДЕО

У парках Луцька поліцію можна викликати без телефону спеціальними кнопками. ВІДЕО
Відвідувачі парків Луцька мають можливість викликати поліцію, просто натиснувши кнопку.

Про це повідомляє 12 канал.

Як показує практика, є безліч випадків, коли люди не мають можливості покликати на допомогу або зателефонувати на лінію «102».

Кнопка працює цілодобово, підсвічується та контролюється відонаглядом.



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Теги: поліція, Волинь, Луцьк
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