У парках Луцька поліцію можна викликати без телефону спеціальними кнопками. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
Відвідувачі парків Луцька мають можливість викликати поліцію, просто натиснувши кнопку.
Про це повідомляє 12 канал.
Як показує практика, є безліч випадків, коли люди не мають можливості покликати на допомогу або зателефонувати на лінію «102».
Кнопка працює цілодобово, підсвічується та контролюється відонаглядом.
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Про це повідомляє 12 канал.
Як показує практика, є безліч випадків, коли люди не мають можливості покликати на допомогу або зателефонувати на лінію «102».
Кнопка працює цілодобово, підсвічується та контролюється відонаглядом.
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