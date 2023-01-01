Волинські прикордонники отримали польові кухні зі Швеції

Волинські прикордонники отримали польові кухні зі Швеції
Прикордонники, які служать на волинських ілянках державного кордону України отримали польові мінікухні від благодійників.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Завдяки співпраці Волинської ОДА, БФ «Шведський центр допомоги та волинської команди Зеленського з міжнародними партнерами прикордонники області одержали плити для приготування їжі в польових умовах.

Це допомога від друзів з-за кордону, а саме з Швеції. Перша партія приїхала на Волинь, а наступні відправляться до інших регіонів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прикордонники отримали польові кухні зі Швеції
Сьогодні, 21:36
На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО
Сьогодні, 20:21
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
8 волинян будуть рік отримувати державні стипендії
Сьогодні, 19:22
Росіяни наступають на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге
13 лютий, 16:42
На волинському кордоні затримали киянина, який видавав себе за багатодітного батька На волинському кордоні затримали киянина, який видавав себе за багатодітного батька
10 лютий, 13:50
Погуляйко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю. ВІДЕО Погуляйко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю. ВІДЕО
09 лютий, 11:26
Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО Волинянка в Естонії організувала виготовлення окопних свічок для ЗСУ. ФОТО
06 лютий, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські прикордонники отримали польові кухні зі Швеції
Сьогодні, 21:36
 0
На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО
Сьогодні, 20:21
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
8 волинян будуть рік отримувати державні стипендії
Сьогодні, 19:22
 0
Росіяни наступають на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8