Волинські прикордонники отримали польові кухні зі Швеції
Сьогодні, 21:36
Прикордонники, які служать на волинських ілянках державного кордону України отримали польові мінікухні від благодійників.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Завдяки співпраці Волинської ОДА, БФ «Шведський центр допомоги та волинської команди Зеленського з міжнародними партнерами прикордонники області одержали плити для приготування їжі в польових умовах.
Це допомога від друзів з-за кордону, а саме з Швеції. Перша партія приїхала на Волинь, а наступні відправляться до інших регіонів.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Завдяки співпраці Волинської ОДА, БФ «Шведський центр допомоги та волинської команди Зеленського з міжнародними партнерами прикордонники області одержали плити для приготування їжі в польових умовах.
Це допомога від друзів з-за кордону, а саме з Швеції. Перша партія приїхала на Волинь, а наступні відправляться до інших регіонів.
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