Волинські прикордонники отримали польові кухні зі Швеції





Про це повідомили у Волинській ОВА.



Завдяки співпраці Волинської ОДА, БФ «Шведський центр допомоги та волинської команди Зеленського з міжнародними партнерами прикордонники області одержали плити для приготування їжі в польових умовах.



Це допомога від друзів з-за кордону, а саме з Швеції. Перша партія приїхала на Волинь, а наступні відправляться до інших регіонів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники, які служать на волинських ілянках державного кордону України отримали польові мінікухні від благодійників.Про це повідомили у Волинській ОВА.Завдяки співпраці Волинської ОДА, БФ «Шведський центр допомоги та волинської команди Зеленського з міжнародними партнерами прикордонники області одержали плити для приготування їжі в польових умовах.Це допомога від друзів з-за кордону, а саме з Швеції. Перша партія приїхала на Волинь, а наступні відправляться до інших регіонів.

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