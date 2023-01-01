У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя

У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя
В турецькому місті Антак'я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.

Про це Укрінформу повідомив родич загиблої родини Сергій Петров.

"Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їхні тіла будуть везти сюди, і тут буде поховання. Цими питаннями займаються представники посольства", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року.

Батько загиблої, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.

Як повідомлялося, за тиждень пошуково-рятувальних робіт після руйнівного землетрусу в Туреччині з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тисяч людей.


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Теги: Туреччина, землетрус, українці
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