У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя





Про це Сергій Петров.



"Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їхні тіла будуть везти сюди, і тут буде поховання. Цими питаннями займаються представники посольства", - сказав він.



Раніше повідомлялось, що 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року.



Батько загиблої, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.



Як повідомлялося, за тиждень пошуково-рятувальних робіт після руйнівного землетрусу





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В турецькому місті Антак'я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.Про це Укрінформу повідомив родич загиблої родини"Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їхні тіла будуть везти сюди, і тут буде поховання. Цими питаннями займаються представники посольства", - сказав він.Раніше повідомлялось, що 46-річната її двоє синів(10 років) та(5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року.Батько загиблої, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.Як повідомлялося, за тиждень пошуково-рятувальних робіт після руйнівного землетрусу в Туреччині з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тисяч людей

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