Доступ до Бахмута не закритий, але введений більш безпечний режим





Про це повідомляє Сергія Череватого в ефірі телемарафону.



"Туди не закритий доступ, як дехто сказав, а просто введений більш безпечний режим доступу. На сайті Донецької обласної військової адміністрації все розписано, є можливість зареєструватися", - зазначає він.



Череватий додав, що журналісти та волонтери можуть потрапити у місто, отримавши акредитацію чи дозвіл від ОВА та Міноборони. Проте військові посилюють безпекові заходи, оскільки окупанти намагаються захопити Бахмут.



"Враховуючи важливість для ворога цього населеного пункту, відповідно ми здійснюємо певні маневри нашими силами і засобами, що не потребує великої відкритості. Тому туди є можливість потрапити, кому потрібно", - пояснив речник.



За його словами, у Бахмуті досі залишаються близько 5 тисяч жителів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Доступ до Бахмута не закритий, проте військова адміністрація ввела більш безпечний режим. Потрапити до міста можна, отримавши відповідний дозвіл.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ полковникав ефірі телемарафону."Туди не закритий доступ, як дехто сказав, а просто введений більш безпечний режим доступу. На сайті Донецької обласної військової адміністрації все розписано, є можливість зареєструватися", - зазначає він.Череватий додав, що журналісти та волонтери можуть потрапити у місто, отримавши акредитацію чи дозвіл від ОВА та Міноборони. Проте військові посилюють безпекові заходи, оскільки окупанти намагаються захопити Бахмут."Враховуючи важливість для ворога цього населеного пункту, відповідно ми здійснюємо певні маневри нашими силами і засобами, що не потребує великої відкритості. Тому туди є можливість потрапити, кому потрібно", - пояснив речник.За його словами, у Бахмуті досі залишаються близько 5 тисяч жителів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію