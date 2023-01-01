Воїна з Волині Івана Литвинюка посмертно нагородили орденом «За мужність»

Івана Литвинюка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



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"Указом президента України, за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нашого земляка Івана Литвинюка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)", - йдеться в повідомленні.



Державну нагороду передав батькам загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковник Віталій Гайда.



Щирі слова вдячності й підтримки висловив батькам та рідним загиблого Героя селищний голова Василь Камінський.



Вічна пам’ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинського захисникапосмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомили у Старовижівській громаді."Указом президента України, за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нашого земляка Івана Литвинюка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)", - йдеться в повідомленні.Державну нагороду передав батькам загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковникЩирі слова вдячності й підтримки висловив батькам та рідним загиблого Героя селищний головаВічна пам’ять Герою!

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