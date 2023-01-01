Воїна з Волині Івана Литвинюка посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 13:58
Волинського захисника Івана Литвинюка посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Указом президента України, за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нашого земляка Івана Литвинюка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)", - йдеться в повідомленні.
Державну нагороду передав батькам загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковник Віталій Гайда.
Щирі слова вдячності й підтримки висловив батькам та рідним загиблого Героя селищний голова Василь Камінський.
Вічна пам’ять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Указом президента України, за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нашого земляка Івана Литвинюка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)", - йдеться в повідомленні.
Державну нагороду передав батькам загиблого військового начальник П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП, підполковник Віталій Гайда.
Щирі слова вдячності й підтримки висловив батькам та рідним загиблого Героя селищний голова Василь Камінський.
Вічна пам’ять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Воїна з Волині Івана Литвинюка посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 13:58
На Херсонщині помер воїн з Волині Олександр Лавренчук
Сьогодні, 13:15
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Медіа