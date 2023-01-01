На Волині вчителька у 60 років заради дітей опанувала шрифт Брайля

На Волині вчителька у 60 років заради дітей опанувала шрифт Брайля
Волинська вчителька у 60 років вивчила шрифт Брайля, коли дізналася, що в школі навчатимуться діти, які не бачать від народження.

Вчителька зізнається, що не думала, що у майже 60 років доведеться опановувати шрифт Брайля. Жінка поїхала на спеціальні курси, а потім тижнями тренувалася вдома, - повідомляє ВСН.

10-річна Інна під диктовку вчительки записує фрази. На спеціальній карті дівчинка швиденько пальчиками знаходить міста України. До історії та географії вони навпомацки йшли 5 років, за цей час обидві опанували шестикрапку - так ще називають шрифт Брайля, а Інна навчилася друкувати на ноутбуці і спеціальній машинці для незручних і швидко читати те, що виходить з-під її рук.

Інна - одна із 7 дітей у родині, троє з них не бачать від народження. Для маленької сільської школи такі учні стали справжнім викликом.

Вчителька і учні разом шукали методи, або навчання було найдієвішим. І за ці роки невеличка бібліотека значно поповнилася книгами для незрячих. Інна ходить до школи щодня, каже учителька і вчить ті ж предмети, що й інші діти. Рідні вдячні вчительці, що діти вчаться у селі і завжди порад, інакше довелося б віддавати малих у спецзаклад за десятки кілометрів від села. У Інни ж є мрія - навчитися професійно грати на фортепіано. І поки родина шукає вчителя, дитина сама добирає мелодії і щодня після уроків біжить до інструменту.



Нагадаємо, у Волинському краєзнавчому музеї організували індивідуальне заняття для незрячої учениці однієї з луцьких шкіл Діани.

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Теги: діти, Волинь
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