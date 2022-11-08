На Волині медики не могли зайти в квартиру, у якій перебувала хвора жінка

На Волині медики не могли зайти в квартиру, у якій перебувала хвора жінка
Рятувальники Володимирського району допомогли медикам дістатись до хворої людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

21 листопада о 14:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Нововолинську за зачиненими дверима квартири перебуває жінка, яка впала та не може самостійно підвестися. На місце виклику направили черговий підрозділ 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ.

Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою спеціального інструменту відчинили двері та надали доступ медикам до жінки.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, рятувальники, допомога
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