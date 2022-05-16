Воїн з Волині під час відпустки відшукав школярку, щоб віддячити їй за подарунок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, волинянин Сергій Орисюк, який днями повернувся з передової в короткотривалу відпустку, розшукав шестикласницю Анну, котра влітку передала йому подарунок.
Лист із малюнком, шоколадка та 100 гривень від дитини розчулили бійця, який воював тоді на Миколаївському напрямку в складних умовах, розповіла Суспільному телефоном директорка Любомльського ліцею № 2 Марія Мельниченко.
Чоловік вирішив зробити сюрприз та приїхав із презентом — тортом та іграшкою — в школу, аби особисто подякувати дитині за її вчинок.
Передісторія: як подарунок школярки потрапив до рук волинського захисника
Зі слів Марії Мельниченко, влітку ліцей відгукнувся на звернення жительки Любомля, сестри військового, про збір допомоги на фронт.
"Ми якраз грузимо їм машину, і ця дівчинка біжить, кричить: "Марія Олександрівна, я ще встигаю?". Вона вклала в лист картину, яку намалювала, шоколадку і 100 гривень. Питаю: "Нащо ти мені даєш? От сестричка приїхала передати речі своєму брату". То вона так і передала для нього. Як-то кажуть, вийшло випадково й адресно", — говорить директорка ліцею.
Отриманий презент розчулив Сергія Орисюка, який був далеко від рідної домівки, зазначила керівниця ліцею, тож він вирішив знайти дитину і особисто подякувати.
"От уявляєте, в них нічого немає, все розбито... Якраз тоді був прильот... А тут йому дитина передала картину з шоколадкою і ці гроші. Для нас це нічого, а для них дуже важливо! Потім дитина мені каже: "Я ніколи не вірила, що таке може бути, що до мене може прийти військовий", — розповіла Марія Мельниченко.
У клас, де навчається шестикласниця, волинянин прийшов посеред уроку. До його приїзду готувалися, каже директорка, проте самій Анні нічого не розповідали, щоб це стало несподіванкою. Згодом військовий поспілкувався з дітьми та зробив фото на згадку.
Як додала директорка Марія Мельниченко, в ліцеї діє виставка прапорів, які передавали бійці різних бригад за допомогу війську. Загалом і учні, і їхні батьки, і педагоги долучаються до допомоги захисникам з перших днів повномасштабної війни, збираючи гуманітарну допомогу, донати, листи й обереги від дітей тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Лист із малюнком, шоколадка та 100 гривень від дитини розчулили бійця, який воював тоді на Миколаївському напрямку в складних умовах, розповіла Суспільному телефоном директорка Любомльського ліцею № 2 Марія Мельниченко.
Чоловік вирішив зробити сюрприз та приїхав із презентом — тортом та іграшкою — в школу, аби особисто подякувати дитині за її вчинок.
Передісторія: як подарунок школярки потрапив до рук волинського захисника
Зі слів Марії Мельниченко, влітку ліцей відгукнувся на звернення жительки Любомля, сестри військового, про збір допомоги на фронт.
"Ми якраз грузимо їм машину, і ця дівчинка біжить, кричить: "Марія Олександрівна, я ще встигаю?". Вона вклала в лист картину, яку намалювала, шоколадку і 100 гривень. Питаю: "Нащо ти мені даєш? От сестричка приїхала передати речі своєму брату". То вона так і передала для нього. Як-то кажуть, вийшло випадково й адресно", — говорить директорка ліцею.
Отриманий презент розчулив Сергія Орисюка, який був далеко від рідної домівки, зазначила керівниця ліцею, тож він вирішив знайти дитину і особисто подякувати.
"От уявляєте, в них нічого немає, все розбито... Якраз тоді був прильот... А тут йому дитина передала картину з шоколадкою і ці гроші. Для нас це нічого, а для них дуже важливо! Потім дитина мені каже: "Я ніколи не вірила, що таке може бути, що до мене може прийти військовий", — розповіла Марія Мельниченко.
У клас, де навчається шестикласниця, волинянин прийшов посеред уроку. До його приїзду готувалися, каже директорка, проте самій Анні нічого не розповідали, щоб це стало несподіванкою. Згодом військовий поспілкувався з дітьми та зробив фото на згадку.
Як додала директорка Марія Мельниченко, в ліцеї діє виставка прапорів, які передавали бійці різних бригад за допомогу війську. Загалом і учні, і їхні батьки, і педагоги долучаються до допомоги захисникам з перших днів повномасштабної війни, збираючи гуманітарну допомогу, донати, листи й обереги від дітей тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Суд скасував про обрання голови Луцької райради, призначеного після втечі попередника. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Воїн з Волині під час відпустки відшукав школярку, щоб віддячити їй за подарунок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
З Луцька курсуватиме потяг до Відня та Будапешта
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
Сьогодні, 20:00