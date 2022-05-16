Воїн з Волині під час відпустки відшукав школярку, щоб віддячити їй за подарунок. ВІДЕО

Сергій Орисюк, який днями повернувся з передової в короткотривалу відпустку, розшукав шестикласницю Анну, котра влітку передала йому подарунок.



Лист із малюнком, шоколадка та 100 гривень від дитини розчулили бійця, який воював тоді на Миколаївському напрямку в складних умовах, розповіла



Чоловік вирішив зробити сюрприз та приїхав із презентом — тортом та іграшкою — в школу, аби особисто подякувати дитині за її вчинок.





Передісторія: як подарунок школярки потрапив до рук волинського захисника

Зі слів Марії Мельниченко, влітку ліцей відгукнувся на звернення жительки Любомля, сестри військового, про збір допомоги на фронт.



"Ми якраз грузимо їм машину, і ця дівчинка біжить, кричить: "Марія Олександрівна, я ще встигаю?". Вона вклала в лист картину, яку намалювала, шоколадку і 100 гривень. Питаю: "Нащо ти мені даєш? От сестричка приїхала передати речі своєму брату". То вона так і передала для нього. Як-то кажуть, вийшло випадково й адресно", — говорить директорка ліцею.



Отриманий презент розчулив Сергія Орисюка, який був далеко від рідної домівки, зазначила керівниця ліцею, тож він вирішив знайти дитину і особисто подякувати.



"От уявляєте, в них нічого немає, все розбито... Якраз тоді був прильот... А тут йому дитина передала картину з шоколадкою і ці гроші. Для нас це нічого, а для них дуже важливо! Потім дитина мені каже: "Я ніколи не вірила, що таке може бути, що до мене може прийти військовий", — розповіла Марія Мельниченко.



У клас, де навчається шестикласниця, волинянин прийшов посеред уроку. До його приїзду готувалися, каже директорка, проте самій Анні нічого не розповідали, щоб це стало несподіванкою. Згодом військовий поспілкувався з дітьми та зробив фото на згадку.



Як додала директорка Марія Мельниченко, в ліцеї діє виставка прапорів, які передавали бійці різних бригад за допомогу війську. Загалом і учні, і їхні батьки, і педагоги долучаються до допомоги захисникам з перших днів повномасштабної війни, збираючи гуманітарну допомогу, донати, листи й обереги від дітей тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, волинянин, який днями повернувся з передової в короткотривалу відпустку, розшукав шестикласницю, котра влітку передала йому подарунок.Лист із малюнком, шоколадка та 100 гривень від дитини розчулили бійця, який воював тоді на Миколаївському напрямку в складних умовах, розповіла Суспільному телефоном директорка Любомльського ліцею № 2 Марія Мельниченко.Чоловік вирішив зробити сюрприз та приїхав із презентом — тортом та іграшкою — в школу, аби особисто подякувати дитині за її вчинок.Передісторія: як подарунок школярки потрапив до рук волинського захисникаЗі слів Марії Мельниченко, влітку ліцей відгукнувся на звернення жительки Любомля, сестри військового, про збір допомоги на фронт."Ми якраз грузимо їм машину, і ця дівчинка біжить, кричить: "Марія Олександрівна, я ще встигаю?". Вона вклала в лист картину, яку намалювала, шоколадку і 100 гривень. Питаю: "Нащо ти мені даєш? От сестричка приїхала передати речі своєму брату". То вона так і передала для нього. Як-то кажуть, вийшло випадково й адресно", — говорить директорка ліцею.Отриманий презент розчулив Сергія Орисюка, який був далеко від рідної домівки, зазначила керівниця ліцею, тож він вирішив знайти дитину і особисто подякувати."От уявляєте, в них нічого немає, все розбито... Якраз тоді був прильот... А тут йому дитина передала картину з шоколадкою і ці гроші. Для нас це нічого, а для них дуже важливо! Потім дитина мені каже: "Я ніколи не вірила, що таке може бути, що до мене може прийти військовий", — розповіла Марія Мельниченко.У клас, де навчається шестикласниця, волинянин прийшов посеред уроку. До його приїзду готувалися, каже директорка, проте самій Анні нічого не розповідали, щоб це стало несподіванкою. Згодом військовий поспілкувався з дітьми та зробив фото на згадку.Як додала директорка Марія Мельниченко, в ліцеї діє виставка прапорів, які передавали бійці різних бригад за допомогу війську. Загалом і учні, і їхні батьки, і педагоги долучаються до допомоги захисникам з перших днів повномасштабної війни, збираючи гуманітарну допомогу, донати, листи й обереги від дітей тощо.

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