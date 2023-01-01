Суд скасував про обрання голови Луцької райради, призначеного після втечі попередника. ВІДЕО

Олександра Гурського головою органу місцевого самоврядування.



Олександра Гурського обрали головою райради в червні 2023-го після втечі за кордон колишнього голови Олександра Омельчука, який поїхав у відрядження у Словаччину і не повернувся, - повідомляє



Позов про скасування рішення щодо обрання голови райради до суду подав депутат Віталій Сніжко. Він розповів: засідання, на його думку, відбулося спонтанно.



"Час затягувався, при чому довгий проміжок часу пройшов. Рішення ніяке не приймалося і тут з "бухти барахти" вони вирішили проводити сесію. Вони не дали нам нормально часу, щоб ознайомитися з порядком денним, нормально підготуватися до виборів. Насправді мені все одно, хто буде головою, якщо він буде обраний чесно – от і все", — говорить Сніжко.



Як розповіла суддя-спікерка Оксана Андрусенко, обрання голови відбулося з порушенням, бо сесія повинна бути проведена радою не раніше, ніж через 10 днів після оприлюднення повідомлення про її проведення. При виняткових випадках цей термін може бути скорочений до одного дня.



"В даному випадку повідомлення про проведення було опубліковане 14 червня, тобто, в день проведення сесії. Не було дотримано ні 10-денного терміну, ні одноденного. Також суд, ухвалюючи рішення, виходив з того, що повідомлення про проведення позачергової сесії не містило жодного питання, які розглядалися на цій сесії", — зазначила суддя-спікерка.



Позиція Луцької райради і Гурського



Зі слів заступниці керівника виконавчого апарату Тетяни Павлової-Багрійчук, рішення суду до районної ради поки не надійшло. "Як буде прописано в рішенні, так ми далі будемо діяти. Якщо рішення скасовується – тоді подається скарга апеляційна, або переобирається голова", — говорить заступниця.



З Олександром Гурським суспільному вдалося поспілкуватися телефоном.



"Я не був організатором скликання тієї сесії. Був як кандидат, запропонований під час тієї сесії в залі. В тих умовах, які відбувалися, де не було зовсім голови, немає заступника – я думаю, що все добре і одноголосно проголосували і всі фракції", — вважає голова Луцької районної ради.



Думка політолога



Політолог Антон Бугайчук у коментарі Суспільному розповів, що рішення суду, на його думку, є прогнозованим.



"Районна рада – це фактично орган, який не має повноважень і практично не має доступу до коштів. Тому ставки тут високі з точки зору районної ради. Але з точки зору загальної картини прийняття рішень Луцька районна рада не є впливовий орган, щоб там хтось сильно за щось боровся", — каже політолог.



Станом на 27 грудня рішення волинського окружного адмінсуду ще не набуло законної сили. До 23 грудня районна рада може подати апеляційну скаргу.



Що відомо про втечу Олександра Омельчука

13 травня 2023-го голова Луцької районної ради Олександр Омельчук у відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці заявив, що через тиск і погрози складає повноваження керівника та депутата представницького органу. Після цього посадовець виїхав у службове відрядження до Словаччини.



До 17 травня Омельчук мав повернутися з-за кордону на робоче місце, однак цього не сталося й на зв'язок він не виходив. 17 травня Луцька районна рада поштою отримала від Олександра Омельчука заяву про складання повноважень голови і припинення повноважень депутата ради.



Олександра Омельчука внесли до офіційної бази МВС про розшук осіб у категорії тих, хто переховується від органів досудового розслідування. Суд дозволив затримання 46-річного волинянина з метою приводу. За частиною 4 статті 191 ККУ посадовцю інкримінують розтрату майна у великих розмірах в умовах воєнного стану, а також службове підроблення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський окружний адміністративний суд скасував рішення депутатів Луцької районної ради про обранняголовою органу місцевого самоврядування.Олександра Гурського обрали головою райради в червні 2023-го після втечі за кордон колишнього голови, який поїхав у відрядження у Словаччину і не повернувся, - повідомляє Суспільне Позов про скасування рішення щодо обрання голови райради до суду подав депутат Віталій Сніжко. Він розповів: засідання, на його думку, відбулося спонтанно."Час затягувався, при чому довгий проміжок часу пройшов. Рішення ніяке не приймалося і тут з "бухти барахти" вони вирішили проводити сесію. Вони не дали нам нормально часу, щоб ознайомитися з порядком денним, нормально підготуватися до виборів. Насправді мені все одно, хто буде головою, якщо він буде обраний чесно – от і все", — говорить Сніжко.Як розповіла суддя-спікерка, обрання голови відбулося з порушенням, бо сесія повинна бути проведена радою не раніше, ніж через 10 днів після оприлюднення повідомлення про її проведення. При виняткових випадках цей термін може бути скорочений до одного дня."В даному випадку повідомлення про проведення було опубліковане 14 червня, тобто, в день проведення сесії. Не було дотримано ні 10-денного терміну, ні одноденного. Також суд, ухвалюючи рішення, виходив з того, що повідомлення про проведення позачергової сесії не містило жодного питання, які розглядалися на цій сесії", — зазначила суддя-спікерка.Зі слів заступниці керівника виконавчого апарату Тетяни Павлової-Багрійчук, рішення суду до районної ради поки не надійшло. "Як буде прописано в рішенні, так ми далі будемо діяти. Якщо рішення скасовується – тоді подається скарга апеляційна, або переобирається голова", — говорить заступниця.З Олександром Гурським суспільному вдалося поспілкуватися телефоном."Я не був організатором скликання тієї сесії. Був як кандидат, запропонований під час тієї сесії в залі. В тих умовах, які відбувалися, де не було зовсім голови, немає заступника – я думаю, що все добре і одноголосно проголосували і всі фракції", — вважає голова Луцької районної ради.Політолог Антон Бугайчук у коментарі Суспільному розповів, що рішення суду, на його думку, є прогнозованим."Районна рада – це фактично орган, який не має повноважень і практично не має доступу до коштів. Тому ставки тут високі з точки зору районної ради. Але з точки зору загальної картини прийняття рішень Луцька районна рада не є впливовий орган, щоб там хтось сильно за щось боровся", — каже політолог.Станом на 27 грудня рішення волинського окружного адмінсуду ще не набуло законної сили. До 23 грудня районна рада може подати апеляційну скаргу.13 травня 2023-го голова Луцької районної ради Олександр Омельчук у відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці заявив, що через тиск і погрози складає повноваження керівника та депутата представницького органу. Після цього посадовець виїхав у службове відрядження до Словаччини.До 17 травня Омельчук мав повернутися з-за кордону на робоче місце, однак цього не сталося й на зв'язок він не виходив. 17 травня Луцька районна рада поштою отримала від Олександра Омельчука заяву про складання повноважень голови і припинення повноважень депутата ради.Олександра Омельчука внесли до офіційної бази МВС про розшук осіб у категорії тих, хто переховується від органів досудового розслідування. Суд дозволив затримання 46-річного волинянина з метою приводу. За частиною 4 статті 191 ККУ посадовцю інкримінують розтрату майна у великих розмірах в умовах воєнного стану, а також службове підроблення.

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