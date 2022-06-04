У БК «Старий Луцьк-Університет» змінився тренер
Сьогодні, 22:38
Володимир Журжій залишив посаду головного тренера БК «Старий Луцьк-Університет».
Про це повідомляють на сайті клубу.
Таке рішення було прийняте за результатами зустрічі керівництва клубу з тренерським складом та гравцями. Володимир Журжій очолював БК «Старий Луцьк-Університет» з моменту заснування клубу. Під його керівництвом наша команда у перший же сезон здобула чемпіонство у Першій лізі. За підсумками сезону 2021-2022, який не був дограний через повномасштабний напад росії, «Старий Луцьк-Університет» було визнано переможцем Вищої ліги.
Команду Суперліги відтепер очолюватиме віце-президент Дмитро Чайковський, який до цього працював помічником головного тренера. Володимир Журжій продовжить працювати в структурі клубу.
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Про це повідомляють на сайті клубу.
Таке рішення було прийняте за результатами зустрічі керівництва клубу з тренерським складом та гравцями. Володимир Журжій очолював БК «Старий Луцьк-Університет» з моменту заснування клубу. Під його керівництвом наша команда у перший же сезон здобула чемпіонство у Першій лізі. За підсумками сезону 2021-2022, який не був дограний через повномасштабний напад росії, «Старий Луцьк-Університет» було визнано переможцем Вищої ліги.
Команду Суперліги відтепер очолюватиме віце-президент Дмитро Чайковський, який до цього працював помічником головного тренера. Володимир Журжій продовжить працювати в структурі клубу.
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