У БК «Старий Луцьк-Університет» змінився тренер

Володимир Журжій залишив посаду головного тренера БК «Старий Луцьк-Університет».Про це повідомляють на сайті клубу.Таке рішення було прийняте за результатами зустрічі керівництва клубу з тренерським складом та гравцями. Володимир Журжій очолював БК «Старий Луцьк-Університет» з моменту заснування клубу. Під його керівництвом наша команда у перший же сезон здобула чемпіонство у Першій лізі. За підсумками сезону 2021-2022, який не був дограний через повномасштабний напад росії, «Старий Луцьк-Університет» було визнано переможцем Вищої ліги.Команду Суперліги відтепер очолюватиме віце-президент Дмитро Чайковський, який до цього працював помічником головного тренера. Володимир Журжій продовжить працювати в структурі клубу.