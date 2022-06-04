У БК «Старий Луцьк-Університет» змінився тренер

У БК «Старий Луцьк-Університет» змінився тренер
Володимир Журжій залишив посаду головного тренера БК «Старий Луцьк-Університет».

Про це повідомляють на сайті клубу.

Таке рішення було прийняте за результатами зустрічі керівництва клубу з тренерським складом та гравцями. Володимир Журжій очолював БК «Старий Луцьк-Університет» з моменту заснування клубу. Під його керівництвом наша команда у перший же сезон здобула чемпіонство у Першій лізі. За підсумками сезону 2021-2022, який не був дограний через повномасштабний напад росії, «Старий Луцьк-Університет» було визнано переможцем Вищої ліги.

Команду Суперліги відтепер очолюватиме віце-президент Дмитро Чайковський, який до цього працював помічником головного тренера. Володимир Журжій продовжить працювати в структурі клубу.

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Теги: баскетбол, Україна, Старий Луцьк
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