28 листопада на Волині: гортаючи календар

28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає колишній президент ВАТ «Корпорація «Аверс» Олег Величко (на фото).

Крім того, особисте свято ще у двох волинських журналістів – Ані Карась та Костя Гарбарчука.

Цього ж дня день народження святкує директор луцького дошкільного навчального закладу №32 Мирослава Шевчик.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, миру, натхнення у житті та успіхів в роботі.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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